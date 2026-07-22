به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیت‌الله مصطفی محامی روز چهارشنبه ۳۱تیرماه در تماس تلفنی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، آخرین وضعیت منطقه و روند فعالیت‌های اقتصادی را جویا شد.

در این گفت وگو سعید اربابی؛ مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به آمادگی‌های لازم پیش از وقوع حملات، اظهار کرد: با وجود شرایط پیش آمده، فعالیت‌های منطقه آزاد چابهار حتی برای یک دقیقه هم متوقف نشده و روند واردات و صادرات کالا همچنان ادامه دارد.

آیت الله مصطفی محامی؛ نماینده ولی‌فقیه در سیستان وبلوچستان نیز در ادامه با اشاره به شرایط خاص حاکم بر منطقه و کاهش حضور مسافران و گردشگران، بر ضرورت توجه به وضعیت کسبه و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: در چنین شرایطی ممکن است بسیاری از مغازه‌داران و اقشار وابسته به فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است تدابیر حمایتی لازم برای مدیریت این وضعیت اتخاذ شود.

در همین راستا مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به برنامه‌های حمایتی این سازمان، از اتخاد تدابیری برای کمک به کسبه و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: تلاش خواهد شد با اجرای برنامه‌های مناسب، شرایط موجود مدیریت شده و حمایت لازم از فعالان اقتصادی منطقه صورت گیرد.

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