به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی ملاشاهی روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان وقت یکشنبه (۳۱ تیر تا چهارم مرداد)، شهرستانهای نیکشهر، مهرستان، لاشار، گلشن، قصرقند، فنوج، سیب و سوران، سرباز، سراوان، راسک، دشتیاری، خاش، تفتان، چابهار، بمپور، ایرانشهر و ارتفاعات جنوبی زاهدان تحت تأثیر ناپایداریهای جوی ناشی از بارشهای موسمی قرار میگیرند.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: فعالیت این سامانه با رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای شدید و لحظهای همراه خواهد بود و در برخی نقاط نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد؛ از این رو آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.
او با توصیه به مسافران و گردشگران گفت: از تردد و توقف در حاشیه رودخانههای فصلی و مسیلها خودداری شود و با توجه به احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید، از فعالیتهای کوهنوردی و حضور در ارتفاعات پرهیز کنند.
ملاشاهی از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به حفاظت از دامها و کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از شرایط جوی اقدام کنند و بیان کرد: شهروندان با توجه به تغییرات احتمالی شرایط جوی، اطلاعیهها و هشدارهای بعدی ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.
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