به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازدید از موزه تاریخ آموزش و پرورش استان فارس که به همراه معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس و مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس، هنرمندان و خبرنگاران صورت گرفت، اعلام کرد که برآوردهای اولیه خسارات به تهران ارسال شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به آسیب‌های گسترده به تزئینات داخلی بناهای ملی از جمله خانه منطقی‌نژاد در اثر امواج حملات هوایی، تأکید کرد که آمار ۱۴۰ اثر خسارت دیده در سطح کشور احتمالاً افزایش خواهد یافت.

او با ابراز تأسف از وضعیت موزه تاریخ آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود، اظهار کرد: این بنا که ریشه‌های آن به بلدیه اول شیراز و باغ فردوس بازمی‌گردد، اکنون دچار خسرانی بی‌بدیل و شاید جبران‌ناپذیر شده است. با این حال تمام تمرکز ما بر این است که با آغاز مجدد عملیات مرمت، بخش‌های ناتمام را تکمیل کرده و این موزه را تا پایان سال جاری مجدداً احیا کنیم.

مریدی با مقایسه این تخریب‌ها با وقایع سیاه قرن بیستم تصریح کرد: تصاویری که امروز از تخریب موزه‌های ما ثبت می‌شود، یادآور تخریب‌های ناجوانمردانه پس از جنگ جهانی دوم و جنایات جنگی است. ما این مستندات و تصاویر تخریب را حفظ خواهیم کرد تا آیندگان درباره آنچه بر میراث‌فرهنگی ما گذشت، قضاوت درستی داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در ادامه به خسارات وارده به بافت تاریخی شیراز اشاره کرد و گفت: سقف و تزئینات نفیس خانه منطقی‌نژاد و چندین خانه قدیمی ثبت ملی دیگر در اثر امواج ناشی از حملات هوایی دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. کارشناسان ما در حال برآورد دقیق میزان این خسارات هستند تا تمهیدات لازم برای بازسازی این ظرافت‌های معماری اندیشیده شود.

او با تأکید بر اینکه بخشی از مجموعه‌های آسیب‌دیده می‌تواند در آینده به عنوان پیوستی برای آموزش وقایع تاریخی به نسل‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد، افزود: موزه‌ها صرفاً ویترین اشیاء نیستند، بلکه راوی تاریخ تحولات و درس‌های ارزشمند هستند. این بناها اکنون خود به شاهدی بر وقایع این دوره تاریخی تبدیل شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس خاطرنشان کرد که اگرچه آمار ثبت شده در سطح کشور حدود ۱۴۰ اثر تاریخی خسارت دیده است، اما با اتمام بررسی‌ها بر روی تزئینات داخلی و بخش‌های پنهان بناها در فارس، قطعاً شاهد افزایش این آمار خواهیم بود. وی ابراز امیدواری کرد که عملیات مرمت با سرعت و دقت آغاز شود تا هویت تاریخی این سرزمین بیش از این آسیب نبیند.

در این بازدید همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز با اعلام اینکه تمامی اشیاء و اسناد تاریخی موزه آموزش و پرورش پیش از وقوع حادثه به مکان امن منتقل شده بودند، از آغاز عملیات ضربتی بازسازی این بنای ماندگار با همکاری معماران پیشکسوت خبر داد.

محسن کلاری ضمن محکوم کردن حمله به مراکز فرهنگی به عنوان «حمله به تمدن و هویت»، اظهار داشت: اگرچه ابنیه تاریخی دچار آسیب جدی شده‌اند، اما خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده، هیچ‌گونه خسارتی به آثار و اشیاء تاریخی وارد نشده است. وی تأکید کرد که این موزه جزو سه اولویت نخست بازسازی اماکن آموزشی کشور قرار گرفته است.

او با تشریح جزئیات خسارات وارده گفت: هرچند آسیب‌ها در بخش‌های آجر، سنگ و چوبِ ساختمان جدی است، اما خبر خوش برای مردم فرهنگ‌ور فارس این است که تمامی گنجینه موجود در موزه، از جمله آثار تمدنی مربوط به دوران تعلق بحرین به ایران، پیش از حادثه تخلیه شده بود و اکنون در امنیت کامل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به حجم تخریب‌های فیزیکی افزود: بیش از ۶۰ درصد دکورهای داخلی و ۸۰ درصد تجهیزات شیشه‌ای موزه از بین رفته است. این بنا که تحت عنوان بلدیه اول و باغ فردوس شناخته می‌شود، یکی از ۲۸ مرکز آموزشی آسیب‌دیده در سطح کشور است که به دلیل اهمیت تاریخی، در لیست سه مکان اولویت‌دار وزارتخانه برای بازسازی آنی قرار گرفت.

کلاری از موج همدلی متخصصان برای بازسازی این اثر خبر داد و تصریح کرد: جلساتی با معماران پیشکسوت و تراز اول که داوطلبانه برای مرمت اعلام آمادگی کرده‌اند، برگزار شده است. بلافاصله پس از اعلام نظر کارشناسی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس در خصوص تزئینات معماری، عملی

او با اشاره به نصب علائم بین‌المللی مراکز فرهنگی بر روی این بنا، حمله به آن را اقدام خلاف انسانیت خواند و گفت: ایران تمدنی ۷ هزار ساله دارد و همه می‌دانند این موزه صرفاً یک مرکز فرهنگی و آموزشی بوده است. حمله به میراثی که شناسنامه هویت ماست، حمله به تمدن یک کشور است که در هیچ قاموسی جای نمی‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در پایان با تأیید اینکه خوشبختانه این تهاجم خسارت جانی به همراه نداشته است، بر همکاری تنگاتنگ وزارت آموزش و پرورش، اداره‌کل میراث فرهنگی و نوسازی مدارس برای بازگرداندن این موزه به حالت اولیه تاکید کرد تا بار دیگر شاهد درخشش تاریخ تعلیم و تربیت فارس در این بنای تاریخی باشیم.

