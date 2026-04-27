علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از برنامهریزی مشترک این مجموعه با راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای توسعه گردشگری ریلی و بهرهگیری از ظرفیتهای صنعت حملونقل ریلی در معرفی جاذبههای گردشگری کشور خبر داد.
تابش با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در این نشست، راههای گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه گردشگری ریلی بررسی شد و بر ضرورت طراحی بستههای سفر و تورهای گردشگری ریلی در مسیرهای مختلف کشور تأکید کردیم.
او با بیان اینکه گردشگری ریلی یکی از ایمنترین و جذابترین شیوههای سفر است، افزود: قطار علاوه بر نقش حملونقلی، میتواند خود به یک محصول گردشگری تبدیل شود. بسیاری از مسیرهای ریلی کشور از چشماندازهای طبیعی و فرهنگی کمنظیری عبور میکنند که قابلیت طراحی تورهای موضوعی و تجربهمحور را دارند.
مدیرعامل هگتا با تأکید بر اهمیت همافزایی میان صنعت حملونقل و گردشگری گفت: در این دیدار مقرر شد ظرفیتهای موجود راهآهن و هگتا بهصورت مشترک احصا و فعالسازی شود؛ بهویژه در شرایط پساجنگ که ضرورت تقویت نشاط اجتماعی و توسعه سفرهای داخلی بیش از پیش احساس میشود.
تابش همچنین به ظرفیتهای تاریخی و معماری راهآهن اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از ایستگاهها، سازهها و بناهای تاریخی راهآهن دارای ارزشهای فرهنگی و معماری هستند و میتوانند بهعنوان جاذبههای مستقل گردشگری معرفی شوند. معرفی این میراث صنعتی، بخشی از هویت تاریخی کشور را به گردشگران داخلی و خارجی نشان میدهد.
وی استفاده از ظرفیتهای اقامتی راهآهن در سراسر کشور را از دیگر محورهای همکاری عنوان کرد و افزود: ترکیب خدمات حملونقل ریلی با امکانات اقامتی و خدمات گردشگری هگتا میتواند به طراحی تورهای متنوع، مقرونبهصرفه و در دسترس برای اقشار مختلف جامعه منجر شود.
مدیرعامل هگتا در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری پویش «دل ایران» اشاره کرد و گفت: با همکاری راهآهن، این پویش در قطارها و ایستگاههای مسافری برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای کشور، پیام همبستگی و همدلی ملی در بستر سفرهای ریلی تقویت شود.
تابش در پایان خاطرنشان کرد: تعامل هدفمند میان حوزه گردشگری و صنعت حملونقل ریلی، میتواند به افزایش سهم گردشگری داخلی، توزیع متوازن سفر در کشور و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی ایران کمک کند و ما این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
