به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی سهشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این نشست، طرح پیشنهادی شهرداری ساری درباره بافت تاریخی سیزدهپیچ مورد بررسی کارشناسی اعضای شورای فنی قرار گرفت و دیدگاهها و ملاحظات فنی اعضا برای اصلاح و تکمیل طرح به منظور بررسی مجدد در جلسه آتی اعلام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: با توجه به دستورالعملها و تأکیدات ابلاغی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مبنی بر بررسی طرحهای مرمتی بناهای تاریخی در شورای فنی پیش از اجرای عملیات، موضوع ادامه مرمت مسجد حائری شهرستان بابل نیز در دستور کار شورا قرار گرفت و پس از بررسی، نظر موافق شورای فنی برای ادامه فرایند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط اعلام شد.
او ادامه داد: همچنین طرح مرمتی مربوط به دانشگاه مازندران در این نشست بررسی شد و اعضای شورای فنی نظر خود را درباره آن مطابق ضوابط تخصصی اعلام کردند.
ایزدی با اشاره به برنامههای نشست آینده شورای فنی استان گفت: موضوع نهاییسازی ضوابط اقتصادی بافت تاریخی شهر آلاشت با حضور مشاور شهرداری در دستور کار قرار دارد تا پس از طی مراحل بررسی و تصویب در مراجع ذیصلاح، مبنایی برای پاسخگویی به استعلامهای مرتبط باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران تصریح کرد: بررسی و اعلام نظر شورای فنی در خصوص طرحهای مطرحشده، در حدود صلاحیتهای تخصصی این شورا و مطابق قوانین و مقررات مرتبط انجام میشود و اجرای هر یک از طرحها منوط به طی تشریفات قانونی، اخذ مجوزهای لازم و رعایت ضوابط و مقررات حاکم خواهد بود.
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