به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قربانعلی ولی‌زاده عصر یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در نشست تخصصی فعالان حوزه صنایع‌دستی که به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد؛ با بیان اینکه صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هنری، اقتصادی و فرهنگی شهرستان است، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از هنرمندان را در اولویت قرار دهند، چرا که این حمایت نقش مؤثری در ایجاد اقتصاد پایدار، حفظ هویت فرهنگی شهرستان و رونق کسب‌وکارهای محلی دارد.

فرماندار بابلسر با استقبال از پیشنهاد راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی در بابلسر، این اقدام را گامی رو به جلو در توسعه و سامان‌دهی فعالیت‌های این حوزه دانست و افزود: ایجاد خانه صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز همدلی، همکاری و انسجام بیشتر میان هنرمندان و فعالان این بخش شود.

او همچنین به ضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در شهرستان اشاره کرد و گفت: متأسفانه گردشگری بابلسر تاکنون عمدتاً به دریا محدود شده است و بسیاری از مسافران در روزهایی که امکان استفاده از دریا را ندارند، برنامه مشخصی برای بازدید و گردش در شهرستان ندارند.

ولی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری بابلسر افزود: ۱۵ اثر تاریخی در شهرستان وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به موزه را دارند و می‌توانند به توسعه گردشگری فرهنگی کمک کنند.

فرماندار بابلسر از پیگیری طرح ساماندهی پارک جنگلی میدان معلم خبر داد و گفت: این پارک با وسعت ۹.۵ هکتار، بزرگ‌ترین پارک جنگلی استان محسوب می‌شود که در اختیار شهرداری قرار گرفته و روند اجرای آن در حال پیگیری است.

او همچنین اعلام کرد: بزرگ‌ترین پارک روستایی کشور در هفته دولت در بابلسر افتتاح خواهد شد و این دستاورد حاصل وفاق، همدلی و درک متقابل مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

فرماندار بابلسر خاطرنشان کرد: افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم شهرستان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و اجرای این پروژه‌ها نیز در همین راستا دنبال می‌شود

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