۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹

معاون صنایع‌دستی مازندران

زنجیره تولید تا فروش صنایع‌دستی مازندران باید به‌صورت یکپارچه مدیریت شود

زنجیره تولید تا فروش صنایع‌دستی مازندران باید به‌صورت یکپارچه مدیریت شود

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه زنجیره صنایع‌دستی از طراحی و تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی و فروش، گفت: بخشی از مشکلات موجود در این حوزه ناشی از ضعف در حلقه‌های ارتباطی این زنجیره است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی یکشنبه ۲۴خرداد ۱۴۰۵، در نشست تخصصی صنایع‌دستی که با حضور فعالان این حوزه در فرمانداری شهرستان بابلسر برگزار شد، گفت: فرآیند صنایع‌دستی از مرحله طراحی و تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی و فروش، نیازمند مدیریت یکپارچه و زنجیره‌ای است و بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف در همین حلقه‌های ارتباطی است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: بسیاری از تولیدکنندگان از توانمندی و مهارت بالایی برخوردارند، اما گاهی مواد اولیه مناسب در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد و در برخی موارد نیز فروشگاه‌ها به محصولات متناسب با ظرفیت و بازار خود دسترسی ندارند. همچنین موضوعاتی نظیر درجه‌بندی کارگاه‌ها، تأمین نقدینگی در زمان مناسب و حمایت‌های تسهیل‌گرانه دولت از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: در تمامی کشورهای فعال در حوزه صنایع‌دستی چالش‌هایی وجود دارد، اما نباید اجازه دهیم این مسائل مانع حرکت و پیشرفت شود. ضروری است با تکیه بر نقاط قوت، هم‌افزایی و کار گروهی، مسیر توسعه صنایع‌دستی را هموار کنیم.

شعبانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان را تأمین مواد اولیه به‌ویژه چوب عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مصوبه‌ای از استانداری اخذ شده است که براساس آن چوب‌های افتاده جنگلی می‌تواند به‌صورت رایگان در اختیار هنرمندان دارای مجوز قرار گیرد. انتظار می‌رود با همکاری فرمانداری و اداره منابع طبیعی، سهمیه مشخصی برای صنعتگران تعیین و در اختیار آنان قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: در صورت اعلام میزان نیاز سالانه و ماهانه هنرمندان، امکان برنامه‌ریزی در سطح استان برای تأمین بخشی از مواد اولیه با قیمت مناسب و تعرفه حمایتی وجود خواهد داشت.

او همچنین بر استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه مازندران تأکید کرد و گفت: فعالان صنایع‌دستی می‌توانند از توان علمی اساتید و گروه‌های تخصصی دانشگاه در حوزه‌های مدیریت، بازاریابی، صادرات، طراحی و خلاقیت استفاده کنند و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای دانش و توانمندی صنعتگران داشته باشد.

شعبانی با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به تولیدات صنایع‌دستی اظهار کرد: نباید در طراحی محصولات صرفاً به الگوهای خارجی و فضای مجازی متکی باشیم. ایران دارای تمدنی غنی و گنجینه‌ای ارزشمند از نقش‌ها، نقوش و طرح‌های اصیل است که باید بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی مازندران از پیگیری برای راه‌اندازی نگارخانه صنایع‌دستی در دانشگاه مازندران خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و هنرمندان، زمینه افتتاح این مجموعه در آینده نزدیک فراهم شود.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه بازار صنایع‌دستی گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی تلاش کرده است از طریق دعوت از تجار و برگزاری نشست‌های تجاری، زمینه فروش و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی را فراهم کند و در همین راستا، طی روزهای اخیر قراردادهای مناسبی در نمایشگاه تخصصی آمل میان تولیدکنندگان و تجار منعقد شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران پیشنهاد کرد با برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی بابلسر و دعوت از تجار و فعالان اقتصادی، فرصت‌های جدیدی برای فروش و توسعه بازار محصولات هنرمندان شهرستان ایجاد شود.

او همچنین از رونمایی پلتفرم تخصصی فروش صنایع‌دستی «مهد هنر» همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی خبر داد و افزود: این سامانه با هدف عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی راه‌اندازی شده و هنرمندان می‌توانند با دریافت پنل اختصاصی، آثار خود را در آن عرضه کنند. علاوه بر این، مجموعه دیجی‌کالا نیز آمادگی خود را برای همکاری و ایجاد بستر فروش محصولات صنایع‌دستی اعلام کرده است.

شعبانی در ادامه خواستار همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای حمایت از هنرمندان شد و گفت: موضوع تعرفه برق کارگاه‌های صنایع‌دستی از جمله مواردی است که نیازمند همراهی و مساعدت دستگاه‌های اجرایی است.

شعبانی همچنین به تسهیلات حمایتی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخستین‌بار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ مشمول حمایت شد و اعتبارات قابل توجهی به استان‌ها اختصاص یافت. در مازندران نیز بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات جذب و در مدت زمان کوتاهی میان متقاضیان توزیع شد.

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کد خبر 1405032502239
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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