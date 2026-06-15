به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی یکشنبه ۲۴خرداد ۱۴۰۵، در نشست تخصصی صنایع‌دستی که با حضور فعالان این حوزه در فرمانداری شهرستان بابلسر برگزار شد، گفت: فرآیند صنایع‌دستی از مرحله طراحی و تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی و فروش، نیازمند مدیریت یکپارچه و زنجیره‌ای است و بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف در همین حلقه‌های ارتباطی است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: بسیاری از تولیدکنندگان از توانمندی و مهارت بالایی برخوردارند، اما گاهی مواد اولیه مناسب در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد و در برخی موارد نیز فروشگاه‌ها به محصولات متناسب با ظرفیت و بازار خود دسترسی ندارند. همچنین موضوعاتی نظیر درجه‌بندی کارگاه‌ها، تأمین نقدینگی در زمان مناسب و حمایت‌های تسهیل‌گرانه دولت از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: در تمامی کشورهای فعال در حوزه صنایع‌دستی چالش‌هایی وجود دارد، اما نباید اجازه دهیم این مسائل مانع حرکت و پیشرفت شود. ضروری است با تکیه بر نقاط قوت، هم‌افزایی و کار گروهی، مسیر توسعه صنایع‌دستی را هموار کنیم.

شعبانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان را تأمین مواد اولیه به‌ویژه چوب عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مصوبه‌ای از استانداری اخذ شده است که براساس آن چوب‌های افتاده جنگلی می‌تواند به‌صورت رایگان در اختیار هنرمندان دارای مجوز قرار گیرد. انتظار می‌رود با همکاری فرمانداری و اداره منابع طبیعی، سهمیه مشخصی برای صنعتگران تعیین و در اختیار آنان قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: در صورت اعلام میزان نیاز سالانه و ماهانه هنرمندان، امکان برنامه‌ریزی در سطح استان برای تأمین بخشی از مواد اولیه با قیمت مناسب و تعرفه حمایتی وجود خواهد داشت.

او همچنین بر استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه مازندران تأکید کرد و گفت: فعالان صنایع‌دستی می‌توانند از توان علمی اساتید و گروه‌های تخصصی دانشگاه در حوزه‌های مدیریت، بازاریابی، صادرات، طراحی و خلاقیت استفاده کنند و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای دانش و توانمندی صنعتگران داشته باشد.

شعبانی با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به تولیدات صنایع‌دستی اظهار کرد: نباید در طراحی محصولات صرفاً به الگوهای خارجی و فضای مجازی متکی باشیم. ایران دارای تمدنی غنی و گنجینه‌ای ارزشمند از نقش‌ها، نقوش و طرح‌های اصیل است که باید بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی مازندران از پیگیری برای راه‌اندازی نگارخانه صنایع‌دستی در دانشگاه مازندران خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و هنرمندان، زمینه افتتاح این مجموعه در آینده نزدیک فراهم شود.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه بازار صنایع‌دستی گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی تلاش کرده است از طریق دعوت از تجار و برگزاری نشست‌های تجاری، زمینه فروش و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی را فراهم کند و در همین راستا، طی روزهای اخیر قراردادهای مناسبی در نمایشگاه تخصصی آمل میان تولیدکنندگان و تجار منعقد شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران پیشنهاد کرد با برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی بابلسر و دعوت از تجار و فعالان اقتصادی، فرصت‌های جدیدی برای فروش و توسعه بازار محصولات هنرمندان شهرستان ایجاد شود.

او همچنین از رونمایی پلتفرم تخصصی فروش صنایع‌دستی «مهد هنر» همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی خبر داد و افزود: این سامانه با هدف عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی راه‌اندازی شده و هنرمندان می‌توانند با دریافت پنل اختصاصی، آثار خود را در آن عرضه کنند. علاوه بر این، مجموعه دیجی‌کالا نیز آمادگی خود را برای همکاری و ایجاد بستر فروش محصولات صنایع‌دستی اعلام کرده است.

شعبانی در ادامه خواستار همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای حمایت از هنرمندان شد و گفت: موضوع تعرفه برق کارگاه‌های صنایع‌دستی از جمله مواردی است که نیازمند همراهی و مساعدت دستگاه‌های اجرایی است.

شعبانی همچنین به تسهیلات حمایتی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخستین‌بار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ مشمول حمایت شد و اعتبارات قابل توجهی به استان‌ها اختصاص یافت. در مازندران نیز بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات جذب و در مدت زمان کوتاهی میان متقاضیان توزیع شد.

انتهای پیام/