به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز ۲۶ خردادماه، گفت: ویژه‌برنامه فرهنگی و هنری «رزمایش میدان هنر» با حضور هنرمندان صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و فعالان فرهنگی استان اصفهان در محل موکب اجتماع هنرمندان سی‌وسه‌پل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این رویداد باهدف بزرگداشت یک صدمین روز حضور حماسی مردم در میدان و بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای تبیین و انتقال مفاهیم فرهنگ مقاومت، ایثار و همبستگی ملی از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۴۰ میزبان علاقه‌مندان و مخاطبان فرهنگی بود.

کرم‌زاده افزود: در جریان برنامه رزمایش میدان هنر، هنرمندان حاضر با اجرای زنده رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، جلوه‌هایی از هویت ایرانی- اسلامی، فرهنگ ایثار و روح مقاومت را در قالب آثار هنری به نمایش گذاشتند. این رویداد همچنین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنرهای سنتی در روایتگری مفاهیم اجتماعی و ملی و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان فراهم کرد.

او تصریح کرد: در این برنامه استاد عباس آقاجانی در رشته هنرهای فلزی، استاد سید اسماعیل احمدی در رشته قلم‌زنی نیم برجسته (ضریح سازی)، استاد لیلا محمدی در رشته تذهیب، استاد سمیرا ترکان و استاد صدیق حبادی در رشته خوشنویسی و مهدی منانی در رشته طراحی سنتی و نگارگری به اجرای زنده و ارائه آثار خود پرداختند.

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