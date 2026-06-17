۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

فروشگاه صنایع‌دستی قلمکاری در اصفهان افتتاح شد

فروشگاه صنایع‌دستی قلمکاری در اصفهان افتتاح شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از افتتاح فروشگاه صنایع‌دستی تخصصی قلمکار باهدف حمایت از هنرمندان استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز ۲۷ خردادماه با اشاره به حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، رئیس اتحادیه صنف صنایع‌دستی و جمعی از هنرمندان کارشناسان حوزه صنایع‌دستی در آیین افتتاح فروشگاه تخصصی قلمکاری، گفت: این فروشگاه به همت بخش خصوصی و به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی آغاز به کارکرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این فروشگاه صنایع‌دستی با زیربنای حدود ۵۰ مترمربع، محصولات صنایع‌دستی هنرمندان رشته قلمکار را برای عرضه و فروش ارائه می‌دهد.

کرم‌زاده افزود: هدف از افتتاح این فروشگاه، حذف واسطه‌ها، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی تولیدات بومی است. همچنین در این مرکز علاوه بر فروش، ورکشاپ رشته قلمکار به‌صورت زنده برقرار خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032702544
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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