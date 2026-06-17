بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نورالله عبدالهی امروز ۲۷ خردادماه با اشاره به حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، رئیس اتحادیه صنف صنایعدستی و جمعی از هنرمندان کارشناسان حوزه صنایعدستی در آیین افتتاح فروشگاه تخصصی قلمکاری، گفت: این فروشگاه به همت بخش خصوصی و بهمنظور ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی آغاز به کارکرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: این فروشگاه صنایعدستی با زیربنای حدود ۵۰ مترمربع، محصولات صنایعدستی هنرمندان رشته قلمکار را برای عرضه و فروش ارائه میدهد.
کرمزاده افزود: هدف از افتتاح این فروشگاه، حذف واسطهها، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی تولیدات بومی است. همچنین در این مرکز علاوه بر فروش، ورکشاپ رشته قلمکار بهصورت زنده برقرار خواهد بود.
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