بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا حبیبی امروز ۲۷ خردادماه و در حاشیه نشست مشترک با شورای اسلامی شهر زرینشهر، گفت: نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرینشهر و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان با محوریت توسعه گردشگری، حمایت از صنایعدستی و حفاظت از میراثفرهنگی برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان ادامه داد: در این جلسه، تدوین طرح جامع گردشگری زرینشهر بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای توسعهای شهر موردبررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامهریزی راهبردی برای بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و رفع موانع سرمایهگذاری تأکید شد.
حبیبی افزود: حاضران همچنین با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه، بر استفاده حداکثری از این توانمندیها باهدف ایجاد فرصتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان تأکید کردند.
او تصریح کرد: در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای حمایت از هنرمندان صنایعدستی، تشکیل تشکلهای حرفهای، توسعه آموزشهای تخصصی، برند سازی و تقویت بازار فروش محصولات صنایعدستی موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت. همچنین طراحی مسیرهای گردشگری شهرستان لنجان باهدف افزایش حضور و ماندگاری گردشگران در زرینشهر و تبدیل این شهر به یکی از کانونهای اصلی گردشگری شهرستان از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان تأکید کرد: در این نشست بر ضرورت توجه ویژه به حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و مواریث فرهنگی در تصمیمگیریهای مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تأکید شد.
پسازاین نشست اعضای شورای اسلامی شهر زرینشهر بازدیدی از پروژه مرمتی حمام تاریخی دوقلوی زرینشهر بهاتفاق شهردار و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان انجام و روند مرمت این اثر توسط رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تشریح شد.
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