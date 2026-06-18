به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جلسه دبیرخانه رویدادهای گردشگری استان اصفهان امروز ۲۷ خردادماه با حضور داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، مسعود نیک‌آیین دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری و نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در دانشگاه سیتی‌سنتر اصفهان با هدف تدوین نقشه راه رویدادهای گردشگری استان، بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی برای ارتقای جایگاه اصفهان در عرصه گردشگری داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای اثرگذار، ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها، تقویت برند گردشگری اصفهان و توسعه تعاملات بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصر به فرد تاریخی، فرهنگی و تمدنی اصفهان برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای گردشگری جهان تأکید کردند.

داوود آبیان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در این جلسه با اشاره به حمایت‌های مدیریت ارشد استان از حوزه گردشگری گفت: نگاه راهبردی استاندار اصفهان و اهتمام ویژه مجموعه مدیریت استان به توسعه گردشگری، زمینه مناسبی برای رفع بخشی از موانع موجود و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فراهم کرده است.

او همچنین حضور مستمر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اصفهان را نشانه‌ای از اهمیت این استان در سیاست‌گذاری‌های ملی گردشگری دانست و ادامه داد: توجه ویژه مسئولان ملی به ظرفیت‌های اصفهان می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم استان از بازار گردشگری کشور و منطقه ایجاد کند.

آبیان در ادامه با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه معرفی ظرفیت‌های گردشگری اصفهان افزود: اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران و جهان نیازمند برنامه‌ریزی‌هایی فراتر از رویکردهای متعارف است و تمامی فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و رویدادی باید متناسب با جایگاه جهانی این شهر طراحی و اجرا شود.

معاون گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: رویدادهای گردشگری زمانی می‌توانند به ابزار مؤثری برای جذب گردشگر و توسعه اقتصادی تبدیل شوند که از استانداردهای حرفه‌ای و بین‌المللی برخوردار باشند. از این رو لازم است کیفیت تولید محتوا، شیوه معرفی جاذبه‌ها و ساختار برگزاری رویدادها به سطحی ارتقا یابد که بتواند تصویر واقعی ظرفیت‌های اصفهان را در عرصه جهانی منعکس کند.

در ادامه حاضران در این نشست نیز بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی گردشگری، توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای هدفمند و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین برای معرفی رویدادها و جاذبه‌های استان تأکید کردند.

بخش دیگری از این نشست به ارائه گزارشی از سفر اخیر هیأت گردشگری اصفهان به آنکارا و حضور در رویداد و نمایشگاه بین‌المللی سین‌تور اختصاص یافت.

بر اساس این گزارش، رایزنی‌های انجام شده در حاشیه این رویداد بین‌المللی، زمینه‌ساز گسترش تعاملات گردشگری میان اصفهان و فعالان حوزه گردشگری کشورهای مختلف شده و فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان فراهم کرده است.

معاون گردشگری استان در این زمینه نیز گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج این سفر، کسب میزبانی فستیوال بین‌المللی سین‌تور برای اصفهان در آذرماه سال جاری بوده است؛ رویدادی که می‌تواند با حضور فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری از کشورهای مختلف، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های استان و افزایش سهم اصفهان از بازار گردشگری بین‌المللی ایفا کند.

آبیان ادامه داد: میزبانی این فستیوال فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های گردشگری، فرهنگی و هنری اصفهان در سطح جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه جذب گردشگران خارجی و توسعه ارتباطات بین‌المللی استان را بیش از پیش فراهم کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد تقویم جامع رویدادهای گردشگری استان با رویکردی نوین و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ظرف مدت یک ماه تدوین و نهایی شود.

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