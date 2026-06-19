میزبانی خانه صنایع دستی البرز از آثار هنرمندان

مریم انصارییکتا در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایعدستی که با هدف معرفی و عرضه آثار هنرمندان و حمایت از کسبوکارهای کوچک خانگی این حوزه در خانه دومیم برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، اظهار کرد: صنایعدستی بخشی از هویت فرهنگی و میراث زنده هر جامعه است و از این رو، حمایت از هنرمندان این حوزه باید فراتر از نگاه تجاری و فروش آثار باشد و به سمت شناسایی، توانمندسازی و ایجاد بسترهای پایدار برای فعالیت آنان حرکت کند.
مدیر و مؤسس خانه صنایعدستی استان البرز، افزود: یکی از چالشهای جدی هنرمندان صنایعدستی، بهویژه فعالان خانگی، نبود امکان مناسب برای معرفی آثار و دسترسی محدود به بازارهای رسمی و تخصصی است. بسیاری از این هنرمندان با وجود توانمندی بالا، به دلیل نداشتن بسترهای معرفی، دیده نمیشوند و در نتیجه سهمی متناسب با ظرفیت خود در بازار ندارند. از همین رو تلاش ما در خانه صنایعدستی استان البرز بر این بوده است که این خلأ را تا حد امکان جبران کنیم.
او تصریح کرد: در کنار معرفی و فروش آثار، بخش مهمی از این برنامه به شناسایی هنرمندان گمنام اختصاص دارد؛ هنرمندانی که در بسیاری موارد نه تنها امکان عرضه آثار خود را ندارند، بلکه حتی از مسیرهای رسمی ثبت و دریافت مجوزها نیز بیاطلاع هستند.
این مسئول توضیح داد: بسیاری از هنرمندان صنایعدستی در سطح استانها بهصورت فردی و خانگی فعالیت میکنند و به دلیل پراکندگی و نبود شبکههای منسجم، امکان معرفی گسترده آثارشان را ندارند. برگزاری چنین رویدادهایی میتواند گامی در جهت ایجاد این پیوند و تقویت ارتباط میان هنرمندان، مخاطبان و نهادهای حمایتی باشد.
مدیر و مؤسس خانه صنایعدستی استان البرز در پایان با بیان اینکه این نمایشگاه و رویداد فرهنگی ـ هنری به مدت دو روز ۲۸ و ۲۹ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در خانه صنایعدستی استان البرز برگزار شد، افزود: تداوم برگزاری اینگونه رویدادها میتواند به تدریج زمینهساز شکلگیری بازارهای پایدار برای صنایعدستی، افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش این آثار و همچنین تقویت جایگاه هنرمندان در ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور شود.
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