به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی روز چهارشنبه، ۲۷ خردادماه در حاشیه نشست مشترک با مهدی پیشقدم، مدیرکل پست استان البرز که با محوریت بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی و ایجاد زیرساخت‌های نوین لجستیکی برگزار شد، با اشاره به تغییرات بنیادین در شیوه‌های عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی اظهار کرد: در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از فروش محصولات در بستر فضای مجازی انجام می‌شود و دیگر نمی‌توان صنایع‌دستی و تولیدات فرهنگی را فقط در چارچوب بازارهای سنتی تعریف کرد. امروز حضور در فضای دیجیتال یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقا و رقابت‌پذیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، گفت: کسب‌وکارها به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی باید به‌صورت جدی وارد فروش اینترنتی شوند، اما این ورود بدون وجود زیرساخت‌های مکمل مانند خدمات لجستیکی سریع، مطمئن و در دسترس امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین ایجاد پیوند میان شبکه تولید و شبکه توزیع، یک ضرورت راهبردی است.

زینالی با اشاره به ظرفیت‌های طرح ایجاد نمایندگی‌های پستی در واحدهای تولیدی و محلی تصریح کرد: در قالب این طرح، تولیدکنندگان و فروشندگان می‌توانند بدون نیاز به طی فرآیندهای پیچیده اداری، از طریق دریافت یک کد نمایندگی پستی، خدمات کامل ارسال مرسولات را در محل فعالیت خود ارائه دهند. این اقدام می‌تواند به شکل قابل توجهی هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت خدمات‌رسانی را افزایش دهد.

این مسئول توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح، امکان ایجاد نمایندگی‌های پستی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار است. به این ترتیب، یک کارگاه کوچک صنایع‌دستی در دورترین نقاط استان نیز می‌تواند محصولات خود را به‌صورت مستقیم به سراسر کشور ارسال کند و از مزایای تجارت الکترونیک بهره‌مند شود.

او همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در توسعه این حوزه گفت: امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال، سامانه‌های هوشمند و حتی ظرفیت‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی می‌تواند در بهینه‌سازی فرآیند فروش، بسته‌بندی و ارسال نقش مهمی ایفا کند. هدف ما این است که صنایع‌دستی ایران بتواند در بازارهای داخلی و بین‌المللی با قدرت بیشتری حضور پیدا کند.

در ادامه این نشست، مهدی پیشقدم، نیز با تشریح جزئیات اجرایی طرح ایجاد نمایندگی‌های پستی هوشمند اظهار کرد: رویکرد شرکت پست در استان البرز حرکت به سمت ارائه خدمات در محل کسب‌وکارها و کاهش فرآیندهای اداری است تا بتوانیم خدمات را سریع‌تر، ارزان‌تر و در دسترس‌تر ارائه کنیم.

مدیرکل پست استان البرز افزود: در مدل جدید، واحدهای تولیدی، فروشگاه‌ها و حتی مجموعه‌های کوچک می‌توانند با دریافت یک کد نمایندگی پستی، عملاً به یک مرکز ارائه خدمات پستی تبدیل شوند. این یعنی دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پستی یا طی مراحل پیچیده اداری وجود ندارد.

پیشقدم با بیان اینکه این طرح می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک داشته باشد، تصریح کرد: هدف ما ایجاد شبکه‌ای گسترده و هوشمند از خدمات پستی است که در دل کسب‌وکارها مستقر شود و فرآیند ارسال کالا را به ساده‌ترین شکل ممکن تبدیل کند. این موضوع به‌طور مستقیم در افزایش فروش و رضایت مشتریان اثرگذار خواهد بود.

این مسئول توضیح داد: در این طرح آموزش نیروی انسانی نیز پیش‌بینی شده است و بهره‌برداران می‌توانند با دریافت آموزش‌های لازم، تمامی مراحل پذیرش، ثبت و ارسال مرسولات را در محل خود مدیریت کنند.

مدیرکل پست استان البرز همچنین با اشاره به موضوع بیمه مرسولات پستی گفت: تمامی مرسولات تحت پوشش بیمه قرار دارند و متناسب با ارزش اظهارشده، امکان جبران خسارت در صورت آسیب یا مفقودی وجود دارد. این موضوع نقش مهمی در افزایش اعتماد کاربران در حوزه تجارت الکترونیک دارد.

او در پایان بیان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین از جمله سامانه‌های هوشمند و رباتیک در فرآیند تفکیک و پردازش مرسولات نیز در دستور کار قرار دارد که می‌تواند دقت و سرعت خدمات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

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