صنایع دستی البرز باید به زنجیره اقتصاد گردشگری متصل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جعفر سلیمانی، روز سه‌شنبه، 26 خردادماه در نشست تجلیل از هنرمندان صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی استان البرز با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به هنرهای سنتی اظهار کرد: صنایع دستی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی یک ملت است که می‌تواند علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری کمک کند.

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز، افزود: استان البرز به دلیل تنوع فرهنگی، حضور اقوام مختلف و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی مهم کشور، ظرفیت کم‌نظیری در حوزه گردشگری و صنایع دستی دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح، محصولات هنرمندان خود را در سطح ملی و حتی بین‌المللی معرفی کند.

سلیمانی با اشاره به جایگاه البرز به عنوان ایران کوچک، تصریح کرد: این استان مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، هنرها و سنت‌های مختلف کشور را در خود جای داده است و همین تنوع فرهنگی یک مزیت بزرگ برای توسعه اقتصاد هنر است.

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: امروز باید نگاه ما به صنایع دستی از یک فعالیت هنری فراتر برود و آن را به عنوان یک ظرفیت اقتصادی جدی ببینیم؛ چراکه بسیاری از هنرمندان این حوزه با سرمایه اولیه محدود، اما با تکیه بر مهارت و خلاقیت خود، امکان ایجاد کسب‌وکار پایدار دارند.

او با اشاره به ظرفیت چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند فعال صنایع دستی در استان البرز گفت: این تعداد هنرمند یک سرمایه انسانی ارزشمند برای استان محسوب می‌شوند و اگر مسیر ارتباط آنها با بازار، گردشگری و شبکه‌های فروش تقویت شود، می‌توان شاهد تحولات مهمی در اقتصاد هنر استان بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه صنایع دستی، مسئله عرضه و معرفی محصولات است. هنرمند زمانی می‌تواند به توسعه فعالیت خود امیدوار باشد که محصولش علاوه بر کیفیت و اصالت، امکان حضور در بازار را نیز داشته باشد.

او با تأکید بر نقش نشان‌های اصالت صنایع دستی در معرفی توانمندی هنرمندان، گفت: دریافت مهر اصالت ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که یک اثر توانسته معیارهایی همچون اصالت، کیفیت، نوآوری و قابلیت عرضه در بازار را کسب کند و این موضوع برای استان البرز یک افتخار ارزشمند است.

سلیمانی با بیان اینکه گردشگری می‌تواند به عنوان یک مسیر مهم برای معرفی صنایع دستی عمل کند، گفت: جاذبه‌های گردشگری استان باید به محلی برای عرضه و معرفی محصولات هنرمندان تبدیل شود؛ چراکه گردشگر علاوه بر بازدید از یک منطقه، به دنبال تجربه فرهنگ، هنر و سبک زندگی همان منطقه است.

او افزود: تجربه‌های موفق در برخی مناطق کشور نشان داده است که یک ظرفیت محلی می‌تواند با برنامه‌ریزی و معرفی درست، به یک برند ملی تبدیل شود و حتی اقتصاد یک منطقه را متحول کند. بنابراین باید در البرز نیز از ظرفیت روستاها، مسیرهای گردشگری و اماکن تاریخی برای حمایت از هنرمندان استفاده کنیم.

سلیمانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این مسیر گفت: توسعه اقتصادی بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، بازار و سیاست‌گذاران باشند.

او اضافه کرد: اتاق بازرگانی باید به عنوان خانه بخش خصوصی، محلی برای حضور و تعامل بیشتر فعالان حوزه هنر، صنایع دستی و گردشگری باشد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کسب‌وکارها استفاده کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز همچنین بر ضرورت توجه به مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های ارزشمند صنایع دستی این است که افراد می‌توانند با کمترین هزینه و حتی در محیط خانه، فعالیت اقتصادی داشته باشند؛ موضوعی که به‌ویژه در زمینه اشتغال خانواده‌ها و توسعه اقتصاد خرد اهمیت زیادی دارد.

این مسئول تصریح کرد: حمایت از صنایع دستی در واقع حمایت از اشتغال، فرهنگ و هویت ایرانی است و هر محصولی که توسط یک هنرمند تولید می‌شود، روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین است.

سلیمانی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه هنرمندان گفت: اگر بتوانیم میان ظرفیت‌های گردشگری، توانمندی هنرمندان و بازار ارتباط مؤثری ایجاد کنیم، البرز می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه اقتصاد هنر و صنایع دستی تبدیل شود.

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