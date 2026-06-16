به گزارش میراثآریا، مریم آقآتابای روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی رودوزیهای سنتی در گنبدکاووس، گفت: ۲۰ هنرمند برگزیده و فعال در حوزه رودوزیهای سنتی از اقوام مختلف از جمله ترکمن، سیستانی و بلوچ، قزاق و قزلباش آثار و تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کردهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گنبدکاووس بیان کرد: این نمایشگاه به مدت دو روز پذیرای علاقهمندان است و بازدیدکنندگان میتوانند در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از آثار ارائهشده دیدن و محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.
او با اشاره به جایگاه صنایعدستی در این شهرستان افزود: بیش از هفت هزار هنرمند در رشتههای مختلف صنایعدستی گنبدکاووس فعالیت دارند که از این تعداد، بیش از ۲۵۰۰ نفر در زمینه رودوزیهای سنتی مشغول به کار هستند.
آقآتابای همچنین از برگزاری یک نشست تخصصی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: موضوع این نشست «صنایعدستی سازگار با محیطزیست» است و تعدادی از استادان و کارشناسان این حوزه به همراه مسئولان محیطزیست درباره راهکارهای توسعه تولیدات دوستدار طبیعت به تبادل نظر خواهند پرداخت.
در ادامه، احمد احمدی رئیس اداره حفاظت محیطزیست گنبدکاووس با تأکید بر نقش صنایعدستی در کاهش مصرف محصولات پلاستیکی اظهار کرد: تولید انواع کیسههای پارچهای، سفرههای سنتی و دیگر محصولات دستساز میتواند جایگزین مناسبی برای کالاهای نایلونی و یکبارمصرف باشد و به حفظ محیطزیست کمک کند.
احمدی افزود: در قالب برنامه مدیریت زیستبوم تالابها و با توجه به استقرار برخی روستاها در اطراف تالابهای بینالمللی آلاگل، آلماگل و آجیگل، دورههای آموزشی متعددی با همکاری دستگاههای مختلف از جمله میراثفرهنگی برای توانمندسازی جوامع محلی و توسعه مشاغل مرتبط با صنایعدستی برگزار شده است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست گنبدکاووس خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان حفاظت محیطزیست امکان ارائه حمایت مالی مستقیم به هنرمندان را ندارد، اما از طریق هماهنگی با نهادهایی همچون صندوقهای کارآفرینی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفهای و تأمین اجتماعی، زمینه بهرهمندی فعالان صنایعدستی از تسهیلات، آموزشهای تخصصی و خدمات بیمهای را پیگیری کرده است.
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