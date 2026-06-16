به گزارش میراث‌آریا، فریدون فعالی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی گلستان بیان کرد: این استان با حضور حدود ۴۰ هزار هنرمند و فعالیت در بیش از ۸۶ رشته صنایع‌دستی، از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: ۳۴ رشته از این هنرها و صنایع، ریشه بومی داشته و مختص گلستان هستند. همچنین تنوع قومی و فرهنگی موجود در استان سبب شده محصولات متنوع و منحصربه‌فردی در حوزه صنایع‌دستی تولید شود که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری و اقتصاد منطقه ایفا کند.

او با تأکید بر ضرورت توجه به بازار فروش محصولات هنرمندان گفت: توسعه صنایع‌دستی تنها به تولید محدود نمی‌شود و تکمیل زنجیره ارزش از مرحله تولید تا عرضه و فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، اتحادیه صنایع‌دستی استان مأموریت یافته تا ضمن ساماندهی محصولات هنرمندان، زمینه حضور آن‌ها در نمایشگاه‌ها و بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

فعالی با اشاره به ایجاد مراکز تخصصی عرضه صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: مجموعه‌هایی نظیر «رزاس» علاوه بر فروش محصولات، فضایی برای آموزش، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و رویدادهای مرتبط با صنایع‌دستی فراهم کرده‌اند که می‌تواند به معرفی بهتر آثار هنرمندان کمک کند.

او از فعالیت فروشگاه صنایع‌دستی در بافت تاریخی گرگان نیز یاد کرد و افزود: در این مرکز آثار تولیدی ۱۷ هنرمند گلستانی عرضه می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های بومی و افزایش درآمد فعالان این حوزه فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در ادامه به حمایت‌های مالی صورت‌گرفته از هنرمندان اشاره کرد و گفت: سال گذشته از محل اعتبارات تبصره ۱۵، بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان تسهیلات برای ۸۶۰ پرونده پرداخت شد. همچنین با احتساب منابع تبصره ۱۸، مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که نزدیک به ۹۰۰ نفر از فعالان صنایع‌دستی از آن بهره‌مند شدند.

او خاطرنشان کرد: در روند پرداخت تسهیلات محدودیتی وجود نداشت و تمامی متقاضیان واجد شرایط امکان بهره‌مندی از این حمایت‌ها را داشتند، هرچند برخی افراد به دلیل مشکلات مربوط به ارائه ضمانت‌های بانکی موفق به دریافت وام نشدند.

فعالی از ادامه حمایت‌های اعتباری در سال جاری نیز خبر داد و گفت: بخشی از منابع تبصره ۱۵ در سال ۱۴۰۵ به حوزه صنایع‌دستی اختصاص یافته و هنرمندان می‌توانند برای توسعه فعالیت‌های خود از این ظرفیت استفاده کنند.

او سرمایه‌گذاری در گردشگری را فراتر از احداث مراکز اقامتی دانست و افزود: راه‌اندازی خانه‌های خلاق صنایع‌دستی، فروشگاه‌های تخصصی و مراکز آموزشی از جمله اقداماتی است که ضمن ایجاد اشتغال، به توسعه گردشگری و اقتصاد محلی کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان با اشاره به برنامه ایجاد ۱۴ خانه خلاق صنایع‌دستی در ۱۴ شهرستان استان ابراز امیدواری کرد با همراهی هنرمندان، سرمایه‌گذاران و رسانه‌ها، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه در گلستان فراهم شود.

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