به گزارش میراثآریا، همزمان با هفته صنایعدستی، دورهمی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، روز ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در فروشگاه صنایعدستی رزاس واقع در میدان مادر گرگان برگزار شد.
در این برنامه، خبرنگاران و فعالان رسانهای استان از بخشهای مختلف فروشگاه صنایعدستی رزاس، تولیدات و آثار هنرمندان صنایعدستی گلستان و همچنین ورکشاپ فعال این مجموعه بازدید کردند و از نزدیک با روند تولید و عرضه محصولات صنایعدستی آشنا شدند.
فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در حاشیه این بازدید با قدردانی از همراهی و حمایت اصحاب رسانه در معرفی ظرفیتهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، نقش رسانهها را در ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات صنایعدستی و معرفی هنرمندان بومی بسیار مؤثر دانست.
در پایان این دورهمی، خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن گفتوگو با هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی، از نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشی و تولیدی ورکشاپ مستقر در این مجموعه قرار گرفتند.
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