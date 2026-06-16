به گزارش میراث‌آریا، همزمان با هفته صنایع‌دستی، نشست صمیمی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با توسعه و ارتقای حوزه صنایع‌دستی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه صنایع‌دستی استان، بر اهمیت بهره‌گیری از ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و نوآورانه در مسیر توسعه این حوزه تأکید کرد.

فعالی همچنین توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی، ضرورت هدایت و آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران، بررسی ظرفیت‌های ایجاد شهرک تخصصی صنایع‌دستی، تقویت ارتباط هنرمندان با انجمن صنایع‌دستی استان، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات و نیز نظارت بر واحدهای فعال را از جمله موضوعات قابل توجه در مسیر رشد و پویایی این بخش عنوان کرد.

در ادامه، معاون صنایع‌دستی و کارشناسان حاضر در جلسه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود را مطرح کردند و پیرامون راهکارهای توسعه صنایع‌دستی استان به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان از تلاش‌ها و خدمات معاونت صنایع‌دستی و کارشناسان این حوزه با اهدای لوح، تقدیر و تشکر کرد.

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