۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان:

توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی گلستان از الزامات توسعه این حوزه است

توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی گلستان از الزامات توسعه این حوزه است

همزمان با هفته صنایع‌دستی؛ نشست صمیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان با معاونت و کارشناسان صنایع‌دستی استان برگزار شد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست بر خلاقیت، نوآوری و توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی تاکید کرد.

به گزارش میراث‌آریا، همزمان با هفته صنایع‌دستی، نشست صمیمی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با توسعه و ارتقای حوزه صنایع‌دستی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه صنایع‌دستی استان، بر اهمیت بهره‌گیری از ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و نوآورانه در مسیر توسعه این حوزه تأکید کرد.

فعالی همچنین توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی، ضرورت هدایت و آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران، بررسی ظرفیت‌های ایجاد شهرک تخصصی صنایع‌دستی، تقویت ارتباط هنرمندان با انجمن صنایع‌دستی استان، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات و نیز نظارت بر واحدهای فعال را از جمله موضوعات قابل توجه در مسیر رشد و پویایی این بخش عنوان کرد.

در ادامه، معاون صنایع‌دستی و کارشناسان حاضر در جلسه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود را مطرح کردند و پیرامون راهکارهای توسعه صنایع‌دستی استان به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان از تلاش‌ها و خدمات معاونت صنایع‌دستی و کارشناسان این حوزه با اهدای لوح، تقدیر و تشکر کرد.

توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی گلستان از الزامات توسعه این حوزه است

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کد خبر 1405032602424
ابوالفضل آذری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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