به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی روز سه‌شنبه، 26 خردادماه در آیین تجلیل از هنرمندان دارای مهر اصالت ملی صنایع دستی که به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: هنر در ایران ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارد و بسیاری از رشته‌های صنایع دستی کشور دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در دنیا منحصربه‌فرد کرده است.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: استان البرز به عنوان ایران کوچک مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و هنرهای مختلف کشور را در خود جای داده و همین تنوع فرهنگی باعث شده ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع دستی داشته باشیم. بسیاری از هنرهایی که در نقاط مختلف ایران شکل گرفته‌اند، امروز توسط هنرمندان البرزی نیز تولید و عرضه می‌شوند.

خدادادی با اشاره به گستردگی رشته‌های صنایع دستی فعال در استان ادامه داد: از مجموع ۲۱۴ رشته صنایع دستی که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده، ۸۴ رشته در استان البرز فعال است و هنرمندان این رشته‌ها در بخش تولید، آموزش و توسعه فعالیت می‌کنند.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: هدف از برگزاری این برنامه، قدردانی از هنرمندانی است که با تلاش و خلاقیت خود توانسته‌اند استانداردهای لازم برای دریافت این نشان را کسب کنند.

او توضیح داد: مهر اصالت ملی صنایع دستی هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و آثاری که موفق به دریافت این نشان می‌شوند باید ویژگی‌های مشخصی داشته باشند؛ از جمله اصالت، کیفیت و مرغوبیت، نوآوری، قابلیت عرضه در بازار، توجه به نیاز مخاطب و حفظ هویت فرهنگی و ایرانی محصول.

این مسئول با اشاره به آمار دریافت نشان‌های اصالت صنایع دستی در استان گفت: تاکنون ۲۲ هنرمند البرزی موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۹ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی دریافت کرده‌اند که این موضوع برای استان البرز افتخار بزرگی است.

او با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند صنایع دستی در البرز فعالیت دارند، ادامه داد: امیدواریم تعداد دریافت‌کنندگان مهر اصالت ملی و بین‌المللی در استان افزایش پیدا کند؛ چراکه این نشان‌ها بیانگر آن است که هنرمندان ما محصولاتی تولید می‌کنند که هم دارای هویت فرهنگی هستند و هم قابلیت حضور در بازارهای مختلف را دارند.

خدادادی صنایع دستی را بخشی از هویت فرهنگی جامعه دانست و گفت: صنایع دستی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت یک ملت است. هر اثر صنایع دستی دارای روح و جان ایرانی است و می‌تواند روایتگر فرهنگ و هنر این سرزمین برای نسل‌های آینده باشد.

این مسئول با تأکید بر نقش صنایع دستی در حوزه اشتغال‌زایی اظهارکرد: این حوزه به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و ظرفیت بالای ایجاد اشتغال، می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی داشته باشد و حمایت از هنرمندان صنایع دستی در واقع حمایت از اشتغال پایدار و حفظ میراث فرهنگی کشور است.

او در پایان با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از این حوزه گفت: خوشبختانه در استان البرز توجه ویژه‌ای به صنایع دستی وجود دارد و مسئولان استان تلاش کرده‌اند زمینه حمایت بیشتر از هنرمندان و توسعه فعالیت‌های این بخش فراهم شود.

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