اقدس چگینی، در حاشیه اولین جلسه کمیته فرش البرز در گفتوگو خبرنگار میراث آریا، با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اقتصاد خانوار و نقش آن در توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: به مناسبت روز ملی فرش و صنایعدستی، امسال نمایشگاهی با مشارکت مجموعهای از دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری البرز و شهرداری کرج در حال برگزاری است که هدف اصلی آن معرفی ظرفیتهای تولیدی و حمایت از فعالان این حوزه است.
مدیرعامل شرکت تعاونی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز، افزود: این نمایشگاه با محوریت عرضه مستقیم تولیدات فرش و صنایع دستی برگزار شده و در قالب آن ۳۰ غرفه به معرفی و فروش محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان اختصاص یافته است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده و حذف واسطهها داشته باشد.
او با اشاره به اهمیت چنین رویدادهایی در معرفی ظرفیتهای پنهان استان البرز تصریح کرد: صنایع دستی، بهویژه فرش دستباف بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ما محسوب میشود و حمایت از آن به معنای حمایت از فرهنگ، اشتغال و معیشت خانوادههاست.
چگینی در ادامه با بیان اینکه اشتغالزایی یکی از مهمترین اهداف این مجموعه است، گفت: در حال حاضر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۳۰۰ نفر در مرکز ساماندهی مشاغل خانگی استان مشغول به فعالیت هستند و این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای مشاغل خانگی در ایجاد فرصتهای پایدار شغلی است.
این فعال حوزه فرش دستباف گفت: مشاغل خانگی به دلیل سرمایه اولیه پایین، انعطافپذیری بالا و امکان فعالیت در محیط خانواده، یکی از بهترین مدلهای اشتغالزایی برای اقشار مختلف بهویژه زنان سرپرست خانوار محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری اقتصادی خانوادهها ایفا کند.
او با اشاره به سازوکار آموزشی در این مجموعه بیان کرد: در مرکز ساماندهی مشاغل خانگی، سرگروههای آموزشی بهعنوان حلقههای میانی توانمندسازی فعالیت میکنند و هر سرگروه بهطور میانگین ماهانه حدود ۲۰ نفر را در حوزههایی مانند آموزش مهارتهای تولیدی، مشاوره کسبوکار، اصول بازاریابی، برندسازی و توانمندسازی اقتصادی آموزش میدهد.
چگینی ادامه داد: این فرآیند آموزشی صرفا به مهارتهای فنی محدود نمیشود، بلکه تلاش شده است نگاه جامعتری به مقوله اشتغال داشته باشیم تا افراد پس از ورود به بازار کار بتوانند در فضای رقابتی نیز دوام بیاورند و کسبوکار خود را توسعه دهند.
این مسئول با تأکید بر اینکه یکی از چالشهای اصلی فعالان این حوزه، نبود بازار فروش پایدار است، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی با وجود کیفیت بالای محصولات، در زمینه فروش و بازاریابی با مشکلات جدی مواجه هستند و برگزاری نمایشگاههایی از این دست میتواند تا حدی این خلأ را جبران کند.
او توضیح داد: ایجاد بازارچههای دائمی و حمایت از فروش مستقیم محصولات، یکی از مطالبات جدی فعالان مشاغل خانگی است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند تا چرخه تولید تا فروش به شکل کاملتری تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز در ادامه با اشاره به نقش اجتماعی بازارچههای مشاغل خانگی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالان این بازارچهها را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که معیشت آنان به استمرار فعالیت این مجموعهها وابسته است و هرگونه وقفه در فعالیت این مراکز میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد خانوارهای آنان وارد کند.
او بیان کرد: از همین رو، یکی از درخواستهای مهم ما تمدید قرارداد بازارچه مشاغل خانگی توسط شهرداری کرج و تداوم حمایتهای اجرایی از این مجموعههاست تا بتوانیم ثبات شغلی این افراد را حفظ کنیم.
چگینی با بیان اینکه توسعه مشاغل خانگی نیازمند نگاه فرابخشی و همکاری همه دستگاههاست، گفت: تجربه نشان داده هر زمان دستگاههای اجرایی به صورت هماهنگ در کنار هم قرار گرفتهاند، نتایج مطلوبتری در حوزه اشتغال حاصل شده است و امیدواریم این همافزایی در استان البرز بیش از گذشته تقویت شود.
این فعال حوزه فرش دستباف تصریح کرد: توسعه این مشاغل نهتنها به ایجاد درآمد برای خانوادهها کمک میکند، بلکه موجب افزایش امید اجتماعی، کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به سایر مناطق نیز میشود.
او در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به ظرفیتهای فرش دستباف در استان البرز اظهارکرد: فرش به عنوان یکی از مهمترین نمادهای هنر ایرانی، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی دارد و اگر حمایتهای لازم در زمینه طراحی، تولید و بازاریابی انجام شود، میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شود.
چگینی افزود: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه با وجود توانمندی بالا، نیازمند حمایتهای آموزشی و تسهیل در فرآیندهای فروش هستند و باید تلاش شود مسیر حضور آنان در بازارهای گستردهتر هموارتر شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما در این مجموعه، ایجاد یک زنجیره کامل از آموزش تا تولید و فروش است تا بتوانیم بهصورت پایدار زمینه اشتغال برای افراد بیشتری را فراهم کنیم و امیدواریم با حمایت دستگاههای اجرایی این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.
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