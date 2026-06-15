به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، ۲۵ خرداد ماه در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل بهزیستی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای است؛ چراکه بسیاری از مسائل حوزه اشتغال و توانمندسازی تنها با فعالیت یک دستگاه به نتیجه نمی‌رسد و نیازمند هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در همین راستا و با توجه به سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین نگاه توسعه‌محور استاندار البرز نسبت به موضوع ایجاد اشتغال و تقویت معیشت مردم، تلاش کردیم زمینه همکاری مشترک میان دستگاه‌هایی را فراهم کنیم که هر یک دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه هستند.

این مسئول با بیان اینکه این تفاهم‌نامه میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره‌کل بهزیستی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز به امضا رسیده است، گفت: هر سه مجموعه دارای مأموریت‌های مکملی هستند که در کنار هم می‌تواند مسیر جدیدی برای توانمندسازی افراد، توسعه مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم کند.

زینالی توضیح داد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از ظرفیت گسترده‌ای در حوزه صنایع دستی، گردشگری، آموزش رشته‌های مرتبط و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک برخوردار است؛ اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای در بخش آموزش‌های مهارتی و ارتقای توان تخصصی نقش‌آفرینی می‌کند و اداره‌کل بهزیستی نیز با جامعه هدف گسترده خود، ظرفیت مهمی در حوزه حمایت و توانمندسازی افراد دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: هدف اصلی این تفاهم‌نامه این است که این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوانیم خدمات مؤثرتری ارائه کنیم و شرایطی فراهم شود که افراد تحت پوشش و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه‌های مرتبط، از آموزش، مهارت و فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در مسیر ایجاد اشتغال پایدار گفت: امروز یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی، توجه به آموزش‌های کاربردی و مهارت‌هایی است که بتواند افراد را به سمت فعالیت‌های مولد و درآمدزا هدایت کند. در حوزه صنایع دستی و گردشگری، این امکان وجود دارد که با آموزش صحیح و حمایت مناسب، بسیاری از ظرفیت‌های فردی و محلی به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شود.

زینالی خاطر نشان کرد: نگاه ما در این همکاری، ایجاد یک حرکت مشترک و هدفمند است؛ به این معنا که هر دستگاه در چارچوب مأموریت‌های خود نقش‌آفرینی کند و با استفاده از توان مجموعه‌های دیگر، اثرگذاری اقدامات افزایش یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: مهم‌ترین دستاورد این تفاهم‌نامه باید در میدان عمل و در زندگی مردم دیده شود؛ یعنی بتوانیم زمینه اشتغال، افزایش مهارت، توانمندسازی و بهبود شرایط معیشتی افراد بیشتری را فراهم کنیم.

او با قدردانی از همراهی اداره‌کل بهزیستی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز اظهار کرد: باور داریم که توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند و با یک برنامه مشترک، مسیر خدمت‌رسانی را هموارتر کنند.

این مسئول در پایان تأکید کرد: این تفاهم‌نامه آغاز یک مسیر همکاری است و امیدواریم با اجرای دقیق مفاد آن، شاهد نتایج ملموس در حوزه اشتغال، مهارت‌آموزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان البرز باشیم.

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