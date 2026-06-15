به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفته صنایع دستی فرصتی است تا بار دیگر نگاه‌ها به هنری معطوف شود که ریشه در تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم دارد؛ هنری که از دل تجربه نسل‌ها شکل گرفته و امروز به دست هنرمندانی سپرده شده است که تلاش می‌کنند میان اصالت و نیازهای روز جامعه پیوند برقرار کنند.

در همین راستا، نمایشگاه صنایع دستی با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان این حوزه در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر نمایش بخشی از توانمندی‌های هنرمندان استان، فرصتی برای گفت‌وگو درباره چالش‌ها، ظرفیت‌ها و مسیر پیش‌روی صنایع دستی البرز فراهم کرد.

ژیلا خدادادی، در حاشیه این نمایشگاه اظهار کرد: صنایع دستی روایتگر فرهنگ، هنر و هویت یک سرزمین است و هر اثر دست‌ساز، بخشی از داستان زندگی، باورها و ذوق هنرمندی است که آن را خلق کرده است.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: استان البرز به دلیل تنوع فرهنگی و حضور اقوام مختلف، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه صنایع دستی برخوردار است و این تنوع می‌تواند به یکی از مزیت‌های مهم استان در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصاد هنر تبدیل شود.

این مسئول با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی به عنوان زمینه‌ای برای معرفی توانمندی هنرمندان، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این رویدادها ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمند و مخاطب است؛ چراکه دیده شدن آثار، شناخت سلیقه بازار و فراهم شدن امکان فروش، نقش مهمی در استمرار فعالیت هنرمندان دارد.

او بیان کرد: هنرمندان صنایع دستی با وجود برخورداری از مهارت و خلاقیت بالا، برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند حمایت در بخش‌های مختلف از جمله آموزش، بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های عرضه محصولات هستند.

خدادادی با اشاره به نقش پررنگ بانوان در عرصه صنایع دستی استان گفت: بسیاری از بانوان هنرمند البرزی با تکیه بر توانایی و خلاقیت خود توانسته‌اند علاوه بر حفظ هنرهای سنتی، به فعالیت‌های اقتصادی مستقل دست پیدا کنند و این موضوع نشان می‌دهد صنایع دستی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.

خدادادی تأکید کرد: رویکرد امروز در حوزه صنایع دستی، صرفاً حفظ شیوه‌های سنتی نیست، بلکه باید در کنار پاسداشت اصالت هنر، به سمت نوآوری، طراحی متناسب با نیاز بازار و افزایش قدرت رقابت محصولات حرکت کنیم.

او با بیان اینکه صنایع دستی می‌تواند یکی از محورهای پیوند میان فرهنگ، گردشگری و اقتصاد باشد، گفت: هرچه زمینه معرفی بیشتر آثار هنرمندان فراهم شود، امکان معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان نیز افزایش پیدا می‌کند.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطر نشان کرد: هفته صنایع دستی یادآور ارزش هنر دست و جایگاه هنرمندانی است که با عشق و پشتکار، میراث گذشتگان را زنده نگه داشته و آن را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند؛ بنابراین حمایت از این حوزه، حمایت از بخشی از هویت فرهنگی جامعه است.

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