گردشگری پایدار بدون حفاظت از طبیعت معنا ندارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا خلج، روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد در حاشیه مراسم پاکسازی نمادین محور کرج - کندوان که مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست انجام شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه گردشگری پایدار، توجه به محیط زیست و حفظ ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی مقصدهای گردشگری است؛ به همین منظور برنامه‌هایی با همکاری دستگاه‌های مختلف برای پاکداشت طبیعت و زیباسازی محور کرج ـ کندوان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرج با بیان اینکه محور کرج ـ کندوان یکی از مسیرهای مهم گردشگری استان البرز است، افزود: این جاده علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی ارزشمند، دارای منظر فرهنگی ویژه‌ای است که حفظ آن نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری همه افرادی است که به نوعی با این مسیر ارتباط دارند.

او تصریح کرد: در این طرح، پاکسازی زباله‌ها و جمع‌آوری نخاله‌های حاشیه محور به صورت نمادین انجام شد تا ضمن ساماندهی وضعیت محیطی مسیر، این پیام به گردشگران و شهروندان منتقل شود که حفاظت از طبیعت یک وظیفه همگانی است و نمی‌توان مسئولیت نگهداری از محیط زیست را تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشت.

خلج با تأکید بر نقش گردشگران و ساکنان محلی در حفظ زیبایی‌های طبیعی منطقه گفت: انتظار می‌رود مسافران عبوری از محور کرج ـ کندوان، همچنین ساکنان روستاهای واقع در این مسیر، توجه بیشتری به موضوع مدیریت پسماند، جلوگیری از رهاسازی زباله و حفاظت از چشم‌انداز طبیعی و فرهنگی منطقه داشته باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند پایدار باشد که در کنار معرفی جاذبه‌ها و جذب گردشگر، حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تخریب محیط زیست در نهایت به کاهش جذابیت‌های گردشگری و آسیب به منافع جوامع محلی منجر خواهد شد.

او با اشاره به مسئولیت واحدهای گردشگری فعال در این محور نیز، گفت: تأسیسات گردشگری مستقر در مسیر کرج ـ کندوان نیز باید در زمینه حفظ پاکیزگی محیط، مدیریت اصولی پسماند و همکاری با مجموعه‌های مسئول نقش فعال‌تری داشته باشند. این واحدها می‌توانند با همکاری شرکت تعاونی مستقر در بخشداری آسارا در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی پسماندها مشارکت کنند تا شاهد کاهش آلودگی‌های محیطی در این مسیر باشیم.

خلج ادامه داد: رویکرد اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج این است که با تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی، دهیاری‌ها و جوامع محلی، زمینه حفظ و ارتقای کیفیت محورهای گردشگری شهرستان فراهم شود.

این مسئول در پایان بیان کرد: امیدواریم اجرای چنین برنامه‌هایی بتواند علاوه بر بهبود وضعیت محیطی محور کرج ـ کندوان، به افزایش فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از طبیعت و تقویت نگاه مسئولانه نسبت به میراث طبیعی و فرهنگی منطقه منجر شود.

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