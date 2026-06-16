مهر اصالت ملی شناسنامه هنر ایرانی و گامی برای توسعه اقتصاد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز سهشنبه، 26 خردادماه در مراسم تجلیل از هنرمندان صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی که به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه صنایعدستی در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: هنرهای سنتی و صنایعدستی، حاصل پیوند میان دانش، تجربه، خلاقیت و هویت تاریخی ملت ایران هستند و هر اثر هنری که توسط یک هنرمند خلق میشود، روایتگر بخشی از فرهنگ و پیشینه این سرزمین است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه مهر اصالت ملی حاصل ارزیابی دقیق آثار و بیانگر آن است که یک محصول هنری از استانداردهای لازم برخوردار بوده و توانسته اصالت، کیفیت و ویژگیهای فرهنگی خود را حفظ کند، گفت: هنرمندانی که موفق به دریافت این نشان شدهاند، مسیر دشواری را طی کردهاند؛ چراکه در شرایط امروز، حفظ اصالت هنر در کنار توجه به نیازهای بازار و ذائقه مخاطب، کاری ارزشمند و نیازمند تلاش مستمر است.
او با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به صنایعدستی تصریح کرد: صنایعدستی نباید به عنوان یک فعالیت سنتی و محدود دیده شود، بلکه این حوزه ظرفیت آن را دارد که به یکی از بخشهای اثرگذار اقتصاد فرهنگی کشور تبدیل شود. بسیاری از کشورهای دنیا از هنرهای بومی و صنایعدستی خود به عنوان ابزاری برای معرفی فرهنگ، جذب گردشگر و ایجاد فرصتهای اقتصادی استفاده میکنند و ما نیز باید از این ظرفیت به شکل مطلوب بهره ببریم.
این مسئول با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه بازار صنایعدستی گفت: ارتباط میان هنرمندان، فعالان اقتصادی، مجموعههای فرهنگی و بازار باید تقویت شود تا آثار فاخر تولیدشده تنها در مرحله تولید باقی نمانند و امکان عرضه، معرفی و حضور در بازارهای داخلی و خارجی را پیدا کنند.
زینالی با اشاره به ظرفیتهای استان البرز در حوزه هنرهای سنتی و صنایعدستی اظهار کرد: البرز به دلیل تنوع فرهنگی، حضور اقوام مختلف و فعالیت هنرمندان توانمند، ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارد و میتواند به یکی از مراکز مهم تولید و عرضه محصولات صنایعدستی تبدیل شود.
او توضیح دادا: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد بستر مناسب برای معرفی هنرمندان و آثار آنان است؛ چراکه بسیاری از هنرمندان از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند اما به دلیل محدودیت در حوزه معرفی، بازاریابی و ارتباط با بازارهای هدف، فرصت دیده شدن کمتر برای آنان فراهم میشود.
زینالی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از هنرمندان بیان کرد: حمایت واقعی از هنرمند زمانی اتفاق میافتد که علاوه بر تجلیل و قدردانی، زمینه رشد، آموزش، فروش و توسعه فعالیت حرفهای او نیز فراهم شود.
او همچنین بر اهمیت انتقال تجربه میان نسلهای مختلف هنرمندان تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از میراث هنری ایران حاصل سالها تجربه استادکاران و هنرمندان پیشکسوت است و باید تلاش کنیم این دانش و مهارت به نسل جوان منتقل شود تا هنرهای اصیل ایرانی در گذر زمان حفظ و پویا باقی بمانند.
زینالی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که میان سنت و نوآوری پیوند ایجاد کنیم؛ به گونهای که هنرمند ضمن حفظ هویت و اصالت اثر، بتواند با نیازهای روز جامعه و بازارهای جدید نیز ارتباط برقرار کند.
این مسئول گفت: نگاه به صنایعدستی باید به عنوان یک ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و حتی بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان این حوزه میتوانند سفیران فرهنگی کشور باشند و آثار آنان پیام فرهنگ ایرانی را به نقاط مختلف جهان منتقل کند.
نادر زینالی در پایان با قدردانی از تلاش هنرمندان دارای مهر اصالت ملی گفت: تجلیل از این هنرمندان، تجلیل از اصالت و هویت ایرانی است و باید تلاش کنیم با ایجاد همافزایی میان دستگاههای مختلف، مسیر فعالیت و شکوفایی آنان هموارتر شود.
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