گام جدید البرز برای تبدیل شدن به قطب ژئوتوریسم کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهره شاهی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه در حاشیه نخستین جلسه کمیته طبیعتگردی استان البرز که با محوریت معرفی مسیرهای گردشگری البرز با رویکرد طبیعتگردی و ژئوتوریستی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست در واقع نقطه آغاز یک نگاه نظاممند به ظرفیتهای کمتر دیدهشده استان البرز در حوزه گردشگری طبیعی و زمینشناختی است. ما تلاش داریم از مرحله شناسایی پراکنده جاذبهها عبور کرده و به مرحله طراحی مسیرهای استاندارد و قابل ارائه به گردشگران داخلی و خارجی برسیم.
سرپرست حوزه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههایی از جمله مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین، منابع طبیعی و محیطزیست و همچنین فعالان بخش خصوصی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای این نشست، حضور همزمان بخشهای علمی، اجرایی و خصوصی بود، چرا که باور داریم بدون همافزایی این سه ضلع، توسعه گردشگری پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
شاهی با تأکید بر اینکه استان البرز از تنوع کمنظیر طبیعی و زمینشناختی برخوردار است، تصریح کرد: البرز در یک پهنه جغرافیایی محدود، مجموعهای از ظرفیتهای ژئوتوریستی، اکوسیستمهای متنوع، چشماندازهای کوهستانی و مسیرهای بکر طبیعی را در خود جای داده است، اما بخش مهمی از این ظرفیتها هنوز بهصورت ساختارمند معرفی نشدهاند.
این مسئول توضیح داد: هدف ما در معاونت گردشگری این است که این ظرفیتها را از حالت پراکنده و غیرقابل دسترس برای گردشگر، به مسیرهای تعریفشده، قابل برنامهریزی و دارای استاندارد تبدیل کنیم؛ بهگونهای که هر مسیر گردشگری، هویت مشخص علمی، طبیعی و اجرایی داشته باشد.
او گفت: در این جلسه، موضوع ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مسیرهای طبیعتگردی و ژئوسایتهای استان بهعنوان یک ضرورت جدی مطرح شد. ما معتقدیم تا زمانی که شناخت دقیق و علمی از ظرفیتها نداشته باشیم، امکان برنامهریزی اصولی نیز وجود نخواهد داشت.
شاهی توضیح داد: یکی از چالشهای جدی که در این نشست به آن پرداخته شد، نبود زیرساختهای استاندارد گردشگری در برخی مناطق بکر استان بود. این موضوع شامل نبود مسیرهای مشخص، کمبود تابلوهای راهنما، ضعف در معرفی علمی و همچنین عدم آموزش کافی برای بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای طبیعی است.
این مسئول تصریح کرد: در کنار این چالشها، بر این نکته نیز تأکید شد که توسعه گردشگری طبیعتمحور بدون مشارکت جوامع محلی امکانپذیر نیست. جوامع محلی باید نهتنها بهرهبردار، بلکه یکی از ارکان اصلی حفاظت و معرفی این ظرفیتها باشند.
او افزود: در همین راستا، برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی، کارگاههای توانمندسازی و نشستهای تخصصی با محوریت گردشگری پایدار در دستور کار قرار گرفته است تا هم آگاهی جوامع محلی افزایش یابد و هم کیفیت ارائه خدمات گردشگری ارتقا پیدا کند.
سرپرست حوزه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به یکی دیگر از مصوبات و پیشنهادات مطرحشده در این نشست گفت: برگزاری تورهای آشناسازی یا FAM Trip یکی از ابزارهای مهم در معرفی ظرفیتهای واقعی استان است. این تورها میتوانند به فعالان گردشگری داخلی و خارجی کمک کنند تا شناخت دقیقتری از مسیرهای طبیعتگردی و ژئوتوریستی البرز پیدا کنند و در نهایت در معرفی حرفهای آن نقشآفرین باشند.
این مسئول ابراز کرد: ما به دنبال این هستیم که گردشگری استان را به یک تجربه چندلایه شامل آموزش، شناخت طبیعت، آگاهی زمینشناختی و تعامل فرهنگی تبدیل کنیم. این همان چیزی است که میتواند ارزش افزوده واقعی برای استان ایجاد کند.
شاهی در پایان به ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر طبیعتگردی و ژئوتوریسم، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه گردشگری ادبی و عرفانی نیز در استان البرز وجود دارد که در برنامهریزیهای آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت. تنوعبخشی به محصولات گردشگری یکی از الزامات اصلی برای رقابتپذیری در سطح ملی و بینالمللی است
انتهای پیام/
نظر شما