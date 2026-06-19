به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی، روز پنچشنبه، ۲۸ خردادماه در نشست مشترک با اساتید و هنرمندان صنایع‌دستی که در خانه کارآفرینان صنایع‌دستی استان البرز برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه هنرهای سنتی و صنایع خلاق اظهار کرد: البرز به دلیل تنوع فرهنگی، حضور اقوام مختلف و برخورداری از هنرمندان توانمند، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم صنایع‌دستی کشور دارد، اما برای رسیدن به این جایگاه باید به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد بازارهای واقعی حرکت کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امروز در حوزه صنایع‌دستی با آن مواجه هستیم، فاصله میان تولید و بازار است. هنرمندان ما از دانش، تجربه و توانایی خلق آثار ارزشمند برخوردارند، اما در بسیاری از موارد مسیر ارتباط محصول با مشتری نهایی به درستی شکل نگرفته است. اگر این حلقه تکمیل نشود، حتی باکیفیت‌ترین تولیدات نیز نمی‌توانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسند.

او تصریح کرد: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم از هنرمند حمایت کرده‌ایم که پس از آموزش و توانمندسازی، مسیر تولید، معرفی، عرضه و فروش محصول او را نیز فراهم کرده باشیم. هنرمندی که مهارت دارد باید بتواند از هنر خود امرار معاش کند و این موضوع نیازمند ایجاد یک زنجیره کامل و منسجم است.

زینالی ادامه داد: در شرایط امروز، بازاریابی و شناخت بازار به اندازه مهارت تولید اهمیت دارد. لازم است هنرمندان ما با شیوه‌های نوین معرفی محصول، برندسازی، حضور در فضای دیجیتال و ارتباط با بازارهای هدف آشنا شوند تا بتوانند محصولات خود را در سطح گسترده‌تری عرضه کنند.

این مسئول با اشاره به نقش خانه کارآفرینان صنایع‌دستی در حمایت از فعالان این حوزه گفت: چنین مجموعه‌هایی می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان هنرمندان، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی ایفا کنند. هدف باید این باشد که خانه‌های کارآفرینی به محلی برای شکل‌گیری ایده‌های جدید، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و هدایت هنرمندان به سمت فعالیت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ برای حمایت از تولیدات صنایع‌دستی بیان کرد: یکی از راهکارهای مؤثر برای رونق این حوزه، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی و مجموعه‌هایی است که در مناسبت‌های مختلف نیازمند تهیه هدایای فرهنگی و سازمانی هستند. استفاده از محصولات صنایع‌دستی در این بخش، علاوه بر حمایت اقتصادی از هنرمندان، فرصتی برای معرفی فرهنگ، هنر و هویت ایرانی است.

زینالی افزود: باید تلاش کنیم نگاه جامعه نسبت به صنایع‌دستی تغییر کند. صنایع‌دستی حاصل دانش، تاریخ، فرهنگ و خلاقیت یک جامعه است و می‌تواند در کنار حفظ ارزش‌های فرهنگی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به اهمیت نقش استادان این حوزه خاطرنشان کرد: استادان صنایع‌دستی علاوه بر اینکه انتقال‌دهنده مهارت‌های تخصصی، حامل تجربه‌های ارزشمندی در زمینه تولید و فعالیت حرفه‌ای هستند. استفاده از ظرفیت آنان در برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و توسعه‌ای می‌تواند مسیر توانمندسازی هنرمندان جوان را هموارتر کند.

او ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در استان البرز، حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای مبتنی بر صنایع‌دستی و تقویت هنرمندانی است که نگاه اقتصادی به فعالیت خود دارند. امروز دیگر نمی‌توان تنها با افزایش تعداد تولیدکنندگان به توسعه این حوزه امیدوار بود؛ بلکه باید کیفیت تولید، شناخت بازار، بسته‌بندی، تبلیغات و ایجاد شبکه فروش نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

زینالی با بیان اینکه صنایع‌دستی می‌تواند به یکی از پایه‌های اقتصاد فرهنگی استان تبدیل شود، گفت: اگر بتوانیم میان ظرفیت هنرمندان، حمایت‌های مدیریتی، بازار مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارتباط مؤثری ایجاد کنیم، شاهد اتفاقات مهمی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی خواهیم بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان تأکید کرد: رویکرد ما این است که هنرمند صنایع‌دستی را به عنوان یک کارآفرین فرهنگی ببینیم؛ فردی که علاوه بر حفظ میراث گذشتگان، می‌تواند با خلاقیت و نوآوری برای آینده اقتصادی خود و جامعه ارزش‌آفرینی کند. توسعه صنایع‌دستی زمانی محقق خواهد شد که همه اجزای این زنجیره در کنار یکدیگر قرار گیرند و هنرمند احساس کند مسیر روشنی از تولید تا فروش پیش روی او قرار دارد.

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