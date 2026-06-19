به گزارش خبرنگار میراث آریا، پریسا حافظی، روز پنجشنبه، ۲۸ خردادماه در حاشیه نشست مشترک با اساتید و هنرمندان صنایعدستی که با حضور نادر زینالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در خانه کارآفرینان صنایعدستی البرز برگزار شد، اظهار کرد: این نشست فرصتی بود تا دغدغهها، مسائل و چالشهای موجود در مسیر فعالیت کارآفرینان و هنرمندان صنایعدستی مطرح و راهکارهای عملی برای رفع آنها بررسی شود.
مدیر خانه کارآفرینان صنایعدستی استان البرز افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی مطرح شد، مسئله بازاریابی و دسترسی تولیدکنندگان به بازار مصرف است؛ چراکه امروز بسیاری از هنرمندان توانایی تولید محصولات ارزشمند و باکیفیت را دارند اما به دلیل نبود شبکه مناسب فروش، معرفی نشدن محصولات و ضعف در ارتباط با بازارهای هدف، نمیتوانند به جایگاه اقتصادی شایسته خود برسند.
او ادامه داد: هدف ما این است که از مرحله آموزش و تولید عبور کنیم و هنرمندان را به سمت کسبوکار پایدار هدایت کنیم. اگر فردی مهارت لازم را کسب کرده و محصولی تولید میکند، باید بتواند برای محصول خود مشتری، بازار و مسیر فروش مشخص داشته باشد.
حافظی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مجموعههای بزرگ اقتصادی بیان کرد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده در این نشست، ایجاد ارتباط مؤثر با سازمانها، بانکها و مجموعههای دولتی برای استفاده از محصولات صنایعدستی به عنوان هدایا و اقلام مناسبتی بود.
این مسئول توضیح داد: بسیاری از سازمانها در مناسبتهای مختلف اقدام به تهیه هدایا میکنند لذا میتوان این ظرفیت را به سمت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و هنرمندان صنایعدستی هدایت کرد. خرید محصولات صنایعدستی از سوی این مجموعهها علاوه بر ارزش اقتصادی، به معرفی فرهنگ و هنر ایرانی نیز کمک میکند.
او خاطرنشان کرد: در صورت شکلگیری این تعاملات، خانه کارآفرینان صنایعدستی میتواند به عنوان حلقه ارتباطی میان هنرمندان و سازمانها عمل کند و با ایجاد قراردادهای همکاری، زمینه فروش مستمر محصولات را فراهم آورد؛ موضوعی که میتواند تأثیر مستقیمی بر تثبیت اشتغال و افزایش انگیزه فعالان این حوزه داشته باشد.
حافظی با بیان اینکه حمایت از صنایعدستی نیازمند نگاه اقتصادی و برنامهمحور است، افزود: نمیتوان انتظار داشت هنرمند تنها با تولید محصول بتواند در بازار رقابتی امروز موفق شود. آموزش بازاریابی، معرفی ظرفیتهای فروش، ایجاد ارتباط با خریداران عمده و حمایت از برندسازی هنرمندان، از جمله اقداماتی است که باید در کنار آموزشهای تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر خانه کارآفرینان صنایعدستی استان البرز همچنین به نقش اساتید این مجموعه اشاره کرد و گفت: اساتید علاوه بر انتقال دانش و مهارت، تجربه ارزشمندی در حوزه تولید و فعالیت حرفهای دارند و استفاده از این ظرفیت میتواند به توانمندسازی بیشتر هنرمندان کمک کند.
او تصریح کرد: در این نشست موضوع تنظیم چارچوب همکاری میان خانه کارآفرینان و اساتید نیز مطرح شد تا بتوانیم با بهرهگیری از توان تخصصی آنان، برنامههای آموزشی، مشاورهای و حمایتی مؤثرتری برای فعالان صنایعدستی طراحی کنیم.
حافظی در پایان تأکید کرد: توسعه صنایعدستی تنها با تولید بیشتر محقق نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد زنجیرهای کامل از آموزش، تولید، بازاریابی و فروش است و خانه کارآفرینان صنایعدستی استان البرز تلاش میکند با ایجاد این پیوندها، مسیر رشد اقتصادی هنرمندان و کارآفرینان این حوزه را هموارتر کند.
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