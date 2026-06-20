آغاز شناسایی و تعریف مسیرهای جدید گردشگری در البرز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امید محبیاصل با اشاره به برگزاری جلسهای تخصصی که با حضور کارشناسان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با محوریت شناسایی، بررسی و تدوین مسیرهای جدید گردشگری استان، اظهار کرد: دستور کار این نشست، بررسی امکان شناسایی و طراحی مسیرهای جدید گردشگری در سطح استان البرز بود؛ مسیری که بتواند از مرحله معرفی پراکنده جاذبهها عبور کرده و به مرحله طراحی محصول گردشگری برسد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: در رویکرد جدید، تلاش شده است گردشگری استان از حالت نقطهای خارج شده و به سمت مسیرسازی هدفمند حرکت کند؛ به این معنا که به جای معرفی منفرد یک اثر تاریخی یا یک بنای فرهنگی، مجموعهای از جاذبهها در قالب یک مسیر قابل تجربه برای گردشگر تعریف شود تا سفر واجد معنا، انسجام و پیوست فرهنگی باشد.
محبیاصل گفت: در طراحی مسیرهای جدید، سه محور اصلی شامل گردشگری زیارتی، گردشگری فرهنگی-تاریخی و گردشگری تفریحی–طبیعی مدنظر قرار گرفته است. این سه محور بهگونهای در کنار یکدیگر قرار میگیرند که بتوانند تجربهای چندلایه از هویت استان البرز را برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کنند.
او در توضیح محور گردشگری زیارتی، افزود: استان البرز به واسطه وجود اماکن مذهبی و زیارتی متعدد، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دینی دارد. در این طرح تلاش شده است این اماکن نه بهصورت منفک، بلکه در قالب مسیرهای قابل اتصال به سایر جاذبهها دیده شوند تا گردشگر بتواند در یک سفر واحد، ترکیبی از تجربه معنوی و فرهنگی را داشته باشد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در ادامه با اشاره به محور گردشگری فرهنگی و تاریخی، اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای استان، وجود بناهای تاریخی، خانههای مفاخر فرهنگی و فضاهای مرتبط با هویت ادبی و هنری کشور است. در همین راستا، بناهایی همچون خانههای منسوب به چهرههای برجسته فرهنگی از جمله احمد شاملو و سایر شخصیتهای اثرگذار به عنوان نقاط کلیدی در مسیرهای گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار گرفتهاند.
او افزود: هدف این است که گردشگر تنها بازدیدکننده یک بنا نباشد، بلکه درک عمیقتری از تاریخ، ادبیات و جریانهای فرهنگی شکلگرفته در این فضاها پیدا کند و این موضوع از طریق طراحی مسیرهای هدفمند امکانپذیر میشود.
محبیاصل در بخش دیگری از سخنان خود به محور گردشگری تفریحی و طبیعی اشاره کرد و گفت: در کنار ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی، استان البرز از موقعیت جغرافیایی ویژهای برخوردار است که امکان بهرهبرداری از فضاهای طبیعی و تفریحی را نیز فراهم میکند. در طراحی مسیرها تلاش شده است این ظرفیتها بهعنوان مکمل سایر بخشها عمل کنند تا تجربه سفر برای گردشگر متنوع، پویا و جذاب باشد.
این مسئول توضیح داد: بر همین اساس، در هر مسیر گردشگری ترکیبی از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و تفریحی پیشبینی میشود تا گردشگر بتواند در یک بازه زمانی مشخص، مجموعهای از تجربههای متفاوت را در یک سفر واحد داشته باشد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مقرر شده است ظرف هفته جاری بین ۱۰ تا ۱۵ مسیر جدید گردشگری در سطح استان شناسایی، بررسی و طراحی اولیه شود. این مسیرها پس از نهاییسازی، بهعنوان بستههای گردشگری قابل ارائه معرفی خواهند شد.
محبیاصل در ادامه با تأکید بر نقش این طرح در نظام برنامهریزی گردشگری کشور گفت: یکی از اهداف مهم این پروژه، ارائه این مسیرها به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است تا ضمن بررسی کارشناسی، زمینه برای تخصیص اعتبارات لازم، تقویت زیرساختها و حمایتهای اجرایی فراهم شود.
او افزود: این موضوع علاوه بر ارتقای جایگاه استان در سطح ملی، میتواند زمینه ورود سرمایهگذاری بخش خصوصی به حوزه گردشگری البرز را نیز فراهم کند و به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش همافزایی دستگاهها و بخش خصوصی در تحقق این هدف گفت: توسعه گردشگری بدون مشارکت دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری امکانپذیر نیست. از این رو تلاش شده است در طراحی این مسیرها، نگاه مشارکتی و شبکهای حاکم باشد.
این مسئول در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری پایدار در استان البرز از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و اجرای این طرح میتواند گامی مؤثر در جهت معرفی بهتر ظرفیتهای استان، افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای کیفیت سفر و تقویت جایگاه البرز در نقشه گردشگری کشور باشد.
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