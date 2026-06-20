علی غفیری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: نمایشگاه گل و گلاب، اقوام ایرانی و صنایع‌دستی از ۲۷ خردادماه در بوستان باغ ایرانی واقع در منطقه رجایی‌شهر، خیابان رستاخیز آغاز به کار کرده و تا ۱۲ تیرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی است.

مسئول برگزاری نمایشگاه گل و گلاب، اقوام ایرانی و صنایع‌دستی، افزود: این رویداد با هدف معرفی هرچه بهتر فرهنگ اقوام ایرانی، صنایع‌دستی و همچنین ایجاد فضایی برای عرضه مستقیم محصولات بومی و محلی استان‌های مختلف کشور طراحی و اجرا شده است.

او گفت: در این نمایشگاه تلاش شده است تا مجموعه‌ای متنوع از تولیدات فرهنگی و هنری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد؛ از صنایع‌دستی و سوغات استان‌ها گرفته تا آیین‌ها و جلوه‌های نمایشی که ریشه در سنت‌ها و باورهای کهن ایرانی دارد.

غفیری با اشاره به استقبال بازدیدکنندگان از این رویداد تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی آغاز نمایشگاه، حضور خانواده‌ها، گردشگران و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و هنر قابل توجه بوده و این موضوع نشان‌دهنده نیاز جامعه به فضاهای فرهنگی زنده و پویا است که بتواند ارتباط مستقیم میان مردم و تولیدکنندگان را برقرار کند.

این مسئول توضیح داد: یکی از ویژگی‌های مهم این نمایشگاه، ترکیب بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری در کنار یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که بازدیدکنندگان در کنار مشاهده و خرید محصولات صنایع‌دستی، شاهد اجرای برنامه‌های آیینی همچون تعزیه‌خوانی و پرده‌خوانی نیز هستند.

او افزود: یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه، فراهم کردن زمینه فروش مستقیم محصولات تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان حوزه مشاغل خانگی است؛ موضوعی که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان و تولیدکنندگان محلی کمک کند و در عین حال باعث معرفی بهتر توانمندی‌های استان‌های مختلف کشور شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به تنوع فرهنگی اقوام ایرانی تصریح کرد: ایران سرزمینی متشکل از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و آیین‌های گوناگون است و این تنوع فرهنگی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور محسوب می‌شود؛ بر همین اساس تلاش شده است در این نمایشگاه بخشی از این ظرفیت عظیم فرهنگی به شکل ملموس در اختیار مردم قرار گیرد.

غفیری در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار چنین رویدادهایی گفت: برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ اقوام ایرانی، حفظ میراث ناملموس و همچنین توسعه گردشگری فرهنگی ایفا کند.

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