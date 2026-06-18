به گزارش خبرنگار میراث آریا،یوسف سلمانخواه روز پنج شنبه ٢٨ خردادماه ١۴٠۵ با اشاره به چالشهای فنی در سامانه صدور مجوزها، اظهار کرد: ادارهکل میراث فرهنگی گیلان با اعمال مدیریت بحران در فرآیندهای اداری، توانسته است علیرغم وجود خطاهای سیستمی ، نرخ صدور موافقتهای اصولی را با روند صعودی همراه کند. این اقدام به عنوان اولین لایه ورود به چرخه سرمایهگذاری، نقش حیاتی در حفظ تداوم توسعه زیرساختهای گردشگری استان ایفا میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان اعلام کرد : موافقت اصولی، نخستین گام برای اجرای پروژههای گردشگری و آغاز فرآیند سرمایهگذاری در این حوزه محسوب میشود و افزایش صدور این مجوزها نشاندهنده استمرار تمایل سرمایهگذاران به حضور در بخش گردشگری و توسعه زیرساختهای این صنعت در گیلان است.
او در ادامه، استمرار فعالیتهای سرمایهگذاری را نشانهای از تابآوری ساختاری این صنعت دانست و افزود: این دستاورد در حالی محقق شده است که کشور در شرایط جنگی و با محدودیتهای تدارکاتی مواجه بود، اما با تلاش مجموعه همکاران، اولویت این ادارهکل بر حفظ انگیزه بخش خصوصی و کاهش بازه زمانی پاسخدهی به پروندهها متمرکز بوده است.
سلمانخواه با تأکید بر ضرورت همافزایی بین دستگاهی در مسیر توسعه سرمایهگذاری گردشگری گفت:دستگاههای استعلامدهنده مدت زمان قانونی برای جلوگیری از اطاله دادرسی اداری را رعایت نموده، آییننامههای تغییر کاربری اراضی به منظور همسویی با نقشه راه توسعه گردشگری استان در چارچوب قوانین و مقررات بازنگری شود و جایگاه کمیتههای فنی به عنوان بازوهای مشورتی تخصصی برای هدایت سرمایه و اعتبارسنجی طرحها بهجای صرفاً بررسی شکلی پروندهها تقویت گردد.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان در پایان با تبیین رویکرد تسهیلگری، بر ضرورت بهینهسازی ظرفیتهای موجود تأکید و خاطر نشان کرد: هدف گذاری این ادارهکل، تبدیل موافقتهای اصولی به پروژههای اجرایی از طریق پیگیری مستمر پروندهها تا مرحله بهرهبرداری نهایی است تا بدینوسیله ضریب اشغال تأسیسات گردشگری و سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی استان افزایش یابد.
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