به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه، روز شنبه ٣٠ اردیبهشت ١۴٠۵ با اشاره به جزئیات این پروژهها اظهار کرد: از مجموع پروژههای در حال اجرای استان، ۶ هتل پنجستاره و ۷ هتل چهارستاره در دست ساخت است که نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات گردشگری گیلان و جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهند داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با بیان اینکه سرمایهگذاری قابل توجهی در این پروژهها صورت گرفته است، اعلام کرد: حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده برای اجرای این طرحها حدود ۳٠۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که نشاندهنده اعتماد و توجه جدی بخش خصوصی به ظرفیتهای گردشگری گیلان است.
او در ادامه افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها، تعداد هتلهای استان به ۱۶۵ واحد خواهد رسید؛ تحققی که میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای اقامتی و افزایش توان میزبانی گیلان از گردشگران ایفا کند.
سلمانخواه در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن تأسیسات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی از مهمترین اولویتهای این ادارهکل است و اجرای پروژههای جدید با جدیت در راستای تحقق این اهداف دنبال میشود.
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