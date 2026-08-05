رونمایی از پوستر همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی ایران» در گیلان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ١٢ مردادماه ١۴٠۵، آیین رونمایی از پوستر همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی ایران؛ از آغاز تا انقلاب اسلامی» با محوریت استان گیلان، در سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان برگزار شد.

این همایش ملی با رویکردی علمی، پژوهشی و تاریخی، با هدف بررسی و تبیین جایگاه مطبوعات محلی در روند تحولات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران برگزار می‌شود و استان گیلان به‌عنوان یکی از کانون‌های اثرگذار در تاریخ مطبوعات کشور، محور ویژه این رویداد علمی قرار گرفته است.

مطبوعات محلی در ایران، افزون بر نقش اطلاع‌رسانی، همواره بازتاب‌دهنده هویت‌های بومی، مطالبات اجتماعی، جریان‌های فکری و تحولات فرهنگی مناطق مختلف کشور بوده‌اند. از این منظر، واکاوی پیشینه و سیر تحول نشریات محلی، به‌ویژه در استان‌هایی با پیشینه غنی فرهنگی و رسانه‌ای همچون گیلان، می‌تواند افق‌های تازه‌ای در مطالعات تاریخ مطبوعات، ارتباطات اجتماعی و فرهنگ محلی بگشاید.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه همایش، ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ آخرین فرصت ارسال اصل مقالات و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ زمان اعلام نتایج داوری آثار خواهد بود. تاریخ برگزاری این همایش ملی ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ همزمان با روز ملی پژوهش است.

همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی ایران؛ از آغاز تا انقلاب اسلامی» فرصتی برای هم‌اندیشی پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان به تاریخ مطبوعات کشور فراهم می‌کند تا ابعاد مختلف شکل‌گیری، تداوم، تحول و اثرگذاری مطبوعات محلی در بستر تحولات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران مورد بررسی علمی و تخصصی قرار گیرد.

این رویداد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان و با مشارکت و همکاری دستگاه‌های فرهنگی از جمله میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، خانه مطبوعات، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، پژوهشی و اجرایی استان گیلان برگزار می‌شود و دبیرخانه همایش از همه پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالان حوزه رسانه دعوت کرده است مقالات خود را بر اساس محورهای اعلام‌شده و در مهلت مقرر ارسال کنند.

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