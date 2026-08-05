به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا امیدی راد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله از پایگاه حفاظتی میراث‌فرهنگی شهرستان رودسر، عوامل انتظامی پاسگاه بخش شوئیل در ساعت ۱:۳۰ بامداد ١٢ مردادماه ١۴٠۵، حین گشت‌زنی و پایش انتظامی در مسیر اشکورات، به راکب یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و نسبت به توقف و بررسی وضعیت او اقدام کردند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گیلان تصریح کرد: طی بازرسی اولیه از کوله‌پشتی فرد مظنون، 2 دستگاه فلزیاب به‌همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

او با اشاره به ممنوعیت هرگونه خرید، فروش، حمل و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز قانونی افزود: تجهیزات مکشوفه مطابق قوانین و مقررات جاری، ضوابط حفاظتی و شیوه‌نامه‌های ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، برای طی فرآیند قانونی، مستندسازی، تعیین تکلیف و امحای نهایی به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

امیدی‌راد با تأکید بر این که بهره‌برداری غیرمجاز از دستگاه‌های فلزیاب، مقدمه‌ای برای حفاری‌های غیرقانونی و تعرض به لایه‌های باستان‌شناختی، محوطه‌های تاریخی و عرصه‌های فرهنگی کشور است، گفت: این‌گونه اقدامات، علاوه بر تخریب شواهد مادی و اسناد هویتی سرزمین، موجب از بین رفتن پیوستگی تاریخی و آسیب جبران‌ناپذیر به میراث فرهنگی می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر، هوشمندی عملیاتی و همکاری مستمر نیروهای انتظامی با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی، صیانت از مواریث تاریخی و مقابله با سوداگران اموال فرهنگی دارد.

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