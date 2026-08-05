آستارا آماده میزبانی از گردشگران پایان تابستان است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ١۴ مردادماه ١۴٠۵، محمد کرمزادگان در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان آستارا، به‌منظور برنامه‌ریزی برای میزبانی مطلوب از مسافران ایام پایانی تابستان، با بیان اهمیت جایگاه ویژه این شهرستان در توسعه گردشگری گیلان اظهار کرد: آستارا به‌عنوان شهرستانی مرزی، تاریخی و گردشگرپذیر، از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، فرهنگی، تاریخی، ساحلی و تجاری برخوردار است و ایام پایانی تابستان می‌تواند فرصتی مناسب برای معرفی این مزیت‌ها و رونق اقتصاد محلی باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری آستارا، در این جلسه ابراز کرد: حضور مسافران در این شهرستان، ظرفیتی مهم برای تقویت گردشگری، حمایت از بازار صنایع‌دستی، سوغات محلی و تأسیسات گردشگری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه بهره‌برداری مناسب از این فرصت فراهم شود.

او با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: سامان‌دهی مبادی ورودی، نصب تابلوهای راهنما، معرفی جاذبه‌های گردشگری، استقرار غرفه‌های صنایع‌دستی، نظارت بر مراکز اقامتی و پذیرایی، تأمین امنیت، بهداشت عمومی، مدیریت پسماند و صیانت از آثار تاریخی و منابع طبیعی باید با جدیت دنبال شود.

کرمزادگان تصریح کرد: دستگاه‌هایی از جمله اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، مراکز درمانی، نیروی انتظامی، راهداری، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید در ایام افزایش سفر با آمادگی کامل فعالیت کنند تا رضایت، آرامش و امنیت گردشگران و شهروندان تأمین شود.

در ادامه، احمد داداش‌زاده‌اصل، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آستارا، با اشاره به گردشگرپذیر بودن این شهرستان گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر آستارا به‌صورت منظم

تشکیل می‌شود و هدف آن، برنامه‌ریزی، شناسایی نواقص، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی برای پذیرایی شایسته از گردشگران است.

او خاطر نشان کرد: آستارا به دلیل موقعیت ممتاز مرزی، همجواری با استان اردبیل، برخورداری از ساحل در شمال‌غرب کشور، پیشینه تاریخی، بازار و طبیعت، همواره از مقاصد مهم سفر در گیلان به‌شمار می‌رود و در ایام تعطیلات با حجم قابل‌توجهی از تردد و اقامت مسافران روبه‌رو است.

داداش‌زاده‌اصل با تشریح جایگاه این شهرستان از نظر برآورد مسافران نفر شب اقامت کننده اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۹میلیون نفرشب اقامت در مراکز رسمی اقامتی آستارا ثبت شد که این آمار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان در جذب گردشگر و نقش اثرگذار آن در اقتصاد گردشگری گیلان است.

گفتنی است؛ شهرستان بندری آستارا با جمعیتی حدود ۹۵هزار نفر، در غربی‌ترین نقطه استان گیلان و در فاصله حدود ۱۷۳ کیلومتری رشت قرار دارد و به‌دلیل همجواری با جمهوری آذربایجان و برخورداری از مرزهای دریایی، ریلی و زمینی، از جایگاهی راهبردی در حوزه گردشگری، تجارت و تعاملات منطقه‌ای برخوردار است.

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