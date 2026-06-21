به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه روز یکشنبه ٣١ خردادماه ١۴٠۵ طی برگزاری آیین علم‌بندان ماسوله در شب هفتم محرم، ضمن تسلیت به‌مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با اشاره به جایگاه تاریخی و هویتی این آیین اظهار کرد: آیین علم‌بندان ماسوله از شاخص‌ترین جلوه‌های میراث فرهنگی ناملموس استان گیلان است که ریشه در باورهای دینی، سنت‌های بومی و همبستگی اجتماعی مردم این منطقه دارد و نسل به نسل با اصالت و شکوه حفظ شده است و امروز، مردم ماسوله روایت‌گران واقعی این عنصر مذهبی می‌باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان گفت : علم‌بندان تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه منظومه‌ای از آیین‌های سنتی، نمادها، موسیقی آیینی، پوشش‌های بومی، مشارکت مردمی و روایت‌های تاریخی است که هویت فرهنگی ماسوله را به نمایش می‌گذارد و سرمایه‌ای بی‌بدیل برای معرفی فرهنگ عاشورایی گیلان به ایران و جهان محسوب می‌شود.

او در ادامه با تبیین ضرورت صیانت از آیین علم‌بندان ماسوله افزود: مستندسازی آیین علم‌بندان، گامی اساسی در حفاظت از این میراث ارزشمند است و در کنار آن، معرفی هدفمند به گردشگران داخلی و خارجی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری مذهبی در استان به‌ویژه در شهر تاریخی ماسوله باشد.

سلمان‌خواه تصریح کرد: ماسوله به‌عنوان شهری با معماری منحصربه‌فرد پلکانی، بافت تاریخی زنده و پیشینه فرهنگی غنی، در آستانه ثبت جهانی قرار دارد و آیین‌های مذهبی ریشه‌دار همچون علم‌بندان، بخشی از زیست فرهنگی این شهر تاریخی است که در تقویت پرونده ثبت جهانی آن نقش مؤثری ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان ادامه داد: گردشگری مذهبی، یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی در گیلان است و برگزاری آیین‌های سنتی و اصیل محرم، فرصتی ارزشمند برای جذب گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ‌های آیینی و معنوی فراهم می‌آورد. برنامه‌ریزی ما بر این است که ضمن حفظ حرمت و اصالت مراسم، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت حضور گردشگران و معرفی صحیح این آیین فراهم شود.

او با تأکید بر نقش مهم مردم در حفظ و تداوم برگزاری این سنت ابراز کرد: آنچه علم‌بندان ماسوله را ماندگار کرده، مشارکت داوطلبانه و باور عمیق مردم است. این سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه برای حفظ میراث ناملموس و انتقال آن به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

سلمان‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: آیین علم‌بندان ماسوله نماد پیوند ایمان، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی است که باید با برنامه‌ریزی علمی، مستندسازی دقیق و معرفی حرفه‌ای، آن را به‌عنوان یکی از برندهای فرهنگی و مذهبی گیلان در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کرد.

گفتنی است؛ آیین علم بندان ماسوله در قالب پرونده نظام مدیریت سنتی مراسم عزاداری دهه اول محرم در ماسوله با شماره ثبت ۶٨٨ مورخ ٢٢ آذر ١٣٩١ در فهرست میراث ناملموس کشور قرار گرفته است.

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