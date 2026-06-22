به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا پشته به همراه جمعی از همکاران قضایی، عصر روز یکشنبه ٣١ خردادماه ١۴٠۵ به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالروز زلزله ویرانگر رودبار و منجیل، از بخش‌های مختلف موزه میراث روستایی گیلان بازدید کرد و اقدامات انجام‌شده در زمینه حفظ، مستندسازی و بازنمایی فرهنگ و معماری بومی استان را شایسته تقدیر دانست.

رئیس دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه در این بازدید با بیان اینکه میراث فرهنگی و معماری سنتی هر منطقه، شناسنامه هویتی آن سرزمین است، اظهار کرد: پاسداشت این میراث نه تنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه وظیفه‌ای اجتماعی و مسئولیتی بین‌نسلی است که باید با همکاری مردم و حمایت نهادهای مسئول تقویت شود.

او در ادامه افزود: افزایش مهاجرت افراد غیربومی به روستاهای گیلان، در کنار فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، تهدیدهایی نیز برای ساختار فرهنگی و معماری اصیل منطقه به همراه دارد.تغییر الگوهای ساخت‌وساز، دگرگونی سبک زندگی روستایی و کم‌رنگ شدن سنت‌ها، از چالش‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت دستگاه‌های متولی مدیریت شود.

پشته با اشاره به نقش محوری مردم در حفاظت از این میراث ارزشمند تصریح کرد: مردم گیلان از دیرزمان حافظان واقعی فرهنگ، آیین‌ها و معماری بومی بوده‌ و امروز بیش از هر زمان دیگر باید حمایت شوند تا بتوانند این سرمایه‌های ماندگار را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.

این مقام قضایی همچنین با تشریح اهمیت فعالیت موزه میراث روستایی گیلان به عنوان نهادی علمی–فرهنگی، آن را نمونه‌ای موفق از مستندسازی و احیای تاریخ زنده گیلان دانست و خواستار توسعه همکاری میان دستگاه‌های استانی برای حمایت از پروژه‌های مشابه شد.

در پایان این بازدید، رئیس دادگستری آستانه‌اشرفیه بر ضرورت هم‌افزایی سازمان‌های متولی در راستای تشویق مردم به صیانت از میراث فرهنگی تأکید و خاطرنشان کرد : امروز دفاع از فرهنگ اصیل و معماری بومی، دفاع از هویت، پایداری اجتماعی و آینده فرزندان این سرزمین است.

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