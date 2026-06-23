به گزارش میراث‌آریا ، علی‌اکبر پاک‌ اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی و پاسداشت شعائر اسلامی، همزمان با ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، این اداره اقدام به برپایی موکب عزاداری و خدمت‌رسانی به عزاداران مرکز بخش پاتاوه کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با اشاره به جزئیات این رویداد،افزود: این موکب به طور ویژه در شب تاسوعای حسینی در مدرسه هجرت شهر پاتاوه مستقر شد تا ضمن ایجاد فضایی معنوی، بستری برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به سوگواران اهل‌بیت (ع) فراهم شود.

پاک بیان کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا همواره در کنار انجام وظایف تخصصی خود، توجه ویژه‌ای به حفظ و ترویج آیین‌های سنتی و مذهبی منطقه دارد و مشارکت در برپایی این مراسم، جلوه‌ای از ارادت قلبی مجموعه مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان و شهرستان دنا به خاندان عصمت و طهارت است.

امام جمعه شهر پاتاوه نیز با تقدیر از این اقدام فرهنگی، اظهار کرد: تلفیق فعالیت‌های اداری با آموزه‌های دینی و آیین‌های مذهبی، ارزشمند و قابل تقدیر است، حضور فعال اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دنا در برپایی موکب در مدرسه هجرت، نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به ارزش‌های دینی و روحیه خدمت‌گزاری به مردم در مناسبت‌های مذهبی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین‌سید رحمت‌الله سیادت افزود: برپایی چنین موکب‌هایی که با هدف تقویت شعائر حسینی و فراهم‌سازی فضای معنوی برای عزاداران انجام می‌شود، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ناب عاشورایی در سطح جامعه است و از تمامی دست‌اندرکاران این حرکت فرهنگی در اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دنا تشکر می‌کنم.

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