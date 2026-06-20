به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست راهبردی و فعالان صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد عصر شنبه ۳۰ خردادماه با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی استان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران ارشد استانی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست تخصصی با رویکردی انتقادی و سازنده نسبت به وضعیت موجود و با تأکید بر لزوم توجه جدی به درآمدزایی در حوزه صنایع‌دستی، بازار و بازاریابی را حلقه مفقوده و پاشنه آشیل این بخش در استان دانست و اظهار کرد: با وجود هزاران فعال در حوزه‌هایی مانند فرش، گلیم و گبه، میزان تولید و فروش همچنان با ظرفیت‌های عظیم و بالقوه موجود فاصله چشمگیری دارد.

او در ادامه برای تبیین بهتر مسیر پیشرفت، با اشاره به الگوهای موفق در میان فعالان این حوزه گفت: یکی از فعالان صنایع‌دستی استان سرپرست خانواده و دارای ۹ فرزند است و توانسته علاوه بر تأمین مقتدرانه معیشت خود، کسب‌وکارش را به شکل چشمگیری توسعه داده و برای سه تا چهار نفر نیز اشتغال پایدار ایجاد کند و این موضوع به روشنی نشان می‌دهد باور فردی و تلاش شخصی نقش بسیار مهمی در موفقیت‌های اقتصادی دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح وظایف حاکمیتی در قبال هنرمندان افزود: در کنار تلاش فردی، حمایت‌ها و دسترسی‌هایی از سوی دولت، اداره‌کل میراث فرهنگی، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌شود نیز اهمیت راهبردی دارد و این دو عنصر اساسی باید برای رسیدن به نقطه مطلوب در کنار هم قرار گیرند.

رحمانی با بیان این حقیقت و تصریح کرد: در مسیر فعالیت اقتصادی ممکن است محدودیت‌هایی ایجاد شود اما نباید این مسائل را به مانعی غیرقابل عبور تبدیل کرد و قطعا عبور از همین سختی‌ها یکی از اصلی‌ترین مسیرهای رسیدن به موفقیت نهایی است.

او با کالبدشکافی دقیق آمار فعالان صنایع‌دستی در استان و انتقاد از بهره‌وری پایین ادامه داد: طبق گزارشی ارائه شد حدود پنج هزار نفر در حوزه فرش، گلیم و گبه فعالیت مستمر دارند، اما مجموع تولید سالانه تنها حدود هفت هزار متر مربع است و اگر این میزان تولید را میان فعالان تقسیم کنیم سهم هر نفر حدود یک تا دو متر مربع در سال می‌شود و بدیهی است با چنین سطح تولیدی امکان تأمین معیشت آبرومندانه وجود ندارد.

رحمانی با هشداری جدی به دست‌اندرکاران این عرصه تأکید کرد: بنابراین مدیران و فعالان این حوزه باید مسئله درآمدزایی را به عنوان یک اصل اساسی و حیاتی در کنار فعالیت‌های هنری در نظر بگیرند، زیرا منابع دولتی به‌شدت محدود است و دولت نمی‌تواند به صورت دائمی و بدون بازدهی اقتصادی از همه فعالیت‌ها حمایت کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی از الزامات قطعی موفقیت در اقتصاد صنایع‌دستی را توجه ویژه به مقوله بازار دانست و خاطرنشان کرد: از همان ابتدای تولید باید به فکر بازار هدف بود، زیرا بازار بخش اصلی و تپنده هر فعالیت اقتصادی است و از آنجا صنایع‌دستی در بسیاری از موارد کالایی لوکس محسوب می‌شود، مانند کالاهای ضروری به صورت مداوم و روزمره خریداری نمی‌شود.

او با ارائه یک راهکار علمی برای برون‌رفت از این چالش افزود: به همین دلیل مسئله بازاریابی اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد و بازاریابی امروز به عنوان یک رشته کاملا تخصصی در دانشگاه‌های معتبر تدریس می‌شود، بنابراین لازم است از ظرفیت عظیم فارغ‌التحصیلان این حوزه برای تقویت بازاریابی و برندسازی محصولات صنایع‌دستی استان نهایت استفاده شود.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی در سطح استان گفت: ایجاد بازارچه‌های موقت و فعالیت حدود ۲۵ نفر در این فضا اقدام و گام رو به جلوی خوبی است، اما باید برای گسترش پرشتاب این فضاها تلاش مضاعفی صورت گیرد تا فرصت‌های فروش بسیار بیشتری برای تولیدکنندگان زحمت‌کش فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر لزوم مدیریت علمی و مناسب بازارچه‌های موجود تأکید کرد: این بازارچه‌ها باید حتما با استفاده از نیروی انسانی متخصص و کاملا آشنا به دانش روز مدیریت شوند تا بتوان با سرمایه‌ای اندک، اشتغال بیشتری در سطح جامعه ایجاد کرد.

او با تشریح وضعیت کلی اقتصاد منطقه عنوان کرد: اقتصاد استان با کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه است و به همین دلیل منطقی است به سمت فعالیت‌های کاربرمحور حرکت کنیم و بدون شک صنایع‌دستی یکی از مستعدترین حوزه‌هایی است با اتکا به نیروی انسانی توانمند توسعه یابد، به‌ویژه اگر این فعالیت‌ها با اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین همراه شود.

رحمانی همچنین به اهمیت امضای تفاهم‌نامه‌های راهبردی برای توسعه بازارهای هدف اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند به ارتباط مستقیم، بدون واسطه و سودآور تولیدکنندگان با بازار کمک شایانی کند و در حالی در بسیاری از موارد سود اصلی دسترنج هنرمندان نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود، اما اگر سازوکاری شفاف ایجاد شود کالا مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، قطعاً سود بسیار بیشتری نصیب تولیدکننده واقعی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در تکمیل این ایده اقتصادی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه‌ها باید از ظرفیت بی‌بدیل شبکه‌های الکترونیکی و فضای مجازی برای عرضه گسترده محصولات استفاده شود تا خریداران در هر نقطه از پهنه پهناور کشور بتوانند به صورت آنلاین و در لحظه با تولیدکنندگان ارتباط برقرار کرده و خریدی امن و راحت انجام دهند.

او همچنین بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های دفاتر روستایی و شهری برای توسعه همه‌جانبه صنایع‌دستی تأکید کرد و یادآور شد: هرچند بسیاری از فعالان پرتوان صنایع‌دستی در دل روستاها حضور دارند، اما این حوزه ارزشمند محدود به جغرافیای روستا نیست و با تزریق نوآوری و توسعه هدفمند بازار می‌تواند در سراسر کشور گسترش چشمگیری یابد.

رحمانی درباره لزوم شفاف‌سازی حمایت‌های دولتی نیز اظهار کرد: در برخی بخشنامه‌های ابلاغی دولت، به‌ویژه در دوره‌هایی برای جلوگیری از ورود خسارت به واحدهای تولیدی و خدماتی تدوین شده، تسهیلات بسیار خوبی پیش‌بینی شده است و اکیداً لازم است این دستورالعمل‌های راهگشا از طریق رسانه‌های جمعی برای آگاهی فعالان اقتصادی به طور کامل تشریح شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش پایانی سخنان خود به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره باشکوه صنایع‌دستی در سطح استان اشاره کرد و دستور داد: با توجه به این موضوع برگزاری این جشنواره در اردیبهشت‌ماه سال جاری به دلیل شرایط خاص ممکن نشد، باید سریعاً برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا این رویداد مهم فرهنگی و اقتصادی در فصل پاییز با قدرت تمام برگزار شود.

او همچنین با ارائه یک پیشنهاد خلاقانه و عملیاتی برای رونق فروش خواستار شد: از ظرفیت بی‌نظیر مکان‌های پرتردد گردشگری از جمله آبشارهای زیبای استان برای بازاریابی و فروش مستقیم محصولات صنایع‌دستی استفاده شود تا با همکاری همه‌جانبه شهرداری‌ها و فعالان این حوزه، زمینه مساعدی برای عرضه محصولات ناب استان به گردشگران پرشمار در فصل تابستان فراهم شود.

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