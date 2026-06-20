به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، نشست کمیسیون ماده پنج استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست یدالله رحمانی، استاندار، عیسی شهامت معاون عمرانی و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد که خروجی آن، تصویب و ابلاغ رسمی طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت پس از ۲۰ سال انتظار بود؛ طرحی سرنوشت‌ساز که علاوه بر ساماندهی شهری، پیوند عمیقی با توسعه گردشگری و احیای بافت تاریخی و بی‌نظیر «بلاد شاپور» دارد.

در ابتدای این نشست، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با ابراز خرسندی از پایان انتظار طولانی‌مدت شهروندان دهدشتی برای دسترسی به سند جدید توسعه شهری اظهار کرد: تدوین و ابلاغ طرح‌های توسعه شهری از اقدامات مهمی است که در این مدت انجام شده و باید با دقت و کیفیت بیشتری ادامه یابد تا از تأخیرهای طولانی در بازنگری و تهیه طرح‌های جدید جلوگیری شود.

رحمانی با تأکید بر ضرورت پویایی در مدیریت شهری افزود: طرح‌های توسعه نباید به‌گونه‌ای باشد که پس از گذشت ۱۰ سال، با تأخیرهای چندساله جایگزین شوند بلکه باید دیدگاه‌ها و برنامه‌های توسعه شهری به‌موقع در آن‌ها لحاظ شود تا شهرها بتوانند متناسب با نیازهای روز رشد کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از اهتمام جدی تمامی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه در بخش‌های فنی، عمرانی و میراث فرهنگی تصریح کرد: فرآیندی که برای طرح تفصیلی دهدشت طی شده، نشان‌دهنده تلاش و پیگیری جدی مجموعه‌های مرتبط است و خوشبختانه این طرح پس از حدود ۲۰ سال از تصویب طرح قبلی، آماده ابلاغ شده است.

رحمانی در ادامه با تبریک این رویداد مهم به جامعه محلی و فعالان حوزه گردشگری بیان کرد: این طرح مبارک مردم دهدشت باشد و شهرداری دهدشت و اداره‌کل راه و شهرسازی با جدیت تلاش کنند تا همه مفاد آن به‌درستی اجرایی شود.

او با اشاره به ابعاد فنی، جمعیتی و موقعیت استراتژیک دهدشت خاطرنشان کرد: در طرح جدید، جمعیت دهدشت در افق ۱۰ ساله حدود ۷۸ هزار نفر پیش‌بینی شده است، اما با توجه به قرارگیری این شهر در مسیر محور ترانزیتی یاسوج ـ پاتاوه ـ دهدشت پیش‌بینی می‌شود جمعیت این شهر افزایش بیشتری داشته باشد و به یکی از قطب‌های مهم پذیرش مسافر و گردشگر در جنوب کشور تبدیل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌های کلان شهری تأکید کرد: از هم‌اکنون باید مقدمات لازم برای بازنگری و تدوین طرح تفصیلی بعدی فراهم شود تا این فاصله و گسست در برنامه‌ریزی شهری دیگر تکرار نشود.

انطباق طرح تفصیلی جدید با حریم و ضوابط اختصاصی بافت تاریخی بلاد شاپور، یک نقطه عطف در تاریخ مدیریت شهری دهدشت است

در ادامه این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت بی‌بدیل بافت تاریخی بلاد شاپور (دهدشت قدیم) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و منحصربه‌فردترین بافت‌های تاریخی ایران ابراز کرد: انطباق طرح تفصیلی جدید با حریم و ضوابط اختصاصی بافت تاریخی بلاد شاپور، یک نقطه عطف در تاریخ مدیریت شهری دهدشت است که می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، ایجاد اقامتگاه‌های سنتی و احیای کاروانسراها و بناهای تاریخی این منطقه را تسهیل کند.

او با اشاره به اینکه عدم ابلاغ این طرح در دو دهه گذشته مشکلاتی را برای شهروندان مجاور بافت تاریخی ایجاد کرده بود، افزود: طرح تفصیلی جدید با رعایت دقیق ضوابط میراث فرهنگی تدوین شده است تا ضمن حفظ کالبد ارزشمند و ثبت‌ملی‌ شده بلاد شاپور، خدمات‌رسانی شهری به محلات همجوار نیز ساماندهی شده و زمینه را برای جذب توریست‌های داخلی و خارجی هموارتر سازد.

انتهای پیام/