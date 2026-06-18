به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ولی بهره‌مند امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد حداکثر دمای هوای کهگیلویه و بویراحمد تا سه درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌ها دمای هوای برخی نقاط استان مانند شهر لنده و منطقه لیشتر شهرستان گچساران به ۴۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

او با اشاره به مسأله ناترازی انرژی در کشور تأکید کرد: مدیریت مصرف برق در روزهای پیش‌ رو در استان ضروری است.

بهره‌مند بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شهر لنده با دمای ۴۳.۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهر یاسوج با ۱۳.۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده است.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: افزایش وزش باد و غبار محلی از دیگر پدیده‌های هواشناسی استان در چند روز آینده است.

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