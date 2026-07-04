بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی ملکی شنبه ۱۳ تیر۱۴۰۵ گفت: با آغاز فصل تابستان و افزایش سفرها به شهرستان میاندورود، برنامههای متعددی برای ارتقای خدمات گردشگری و رفاه مسافران در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میاندرود افزود: در حوزه سواحل، مذاکره با مدیران واحدهای اقامتی برای اسکان مناسب گردشگران، پیگیری تجهیز ایستگاههای تفریحات دریایی به امکانات ورزشی و سرگرمی، رایزنی با اداره ورزش و جوانان برای انتخاب ناجیان غریق دارای گواهینامه و همچنین شناسایی متقاضیان واجد شرایط برای دریافت مجوز ایستگاههای تفریحی از جمله اقدامات انجامشده است.
او همچنین یادآور شد: در بخش ایمنی سواحل نیز هماهنگی با بخشداری گهرباران برای همکاری دستگاههای اجرایی عضو ستاد، برنامهریزی جهت برگزاری ورزش صبحگاهی برای گردشگران با همکاری اداره ورزش و جوانان و پیگیری استقرار پزشک سلامت در ایستگاه تفریحات دریایی با همکاری شبکه بهداشت و درمان انجام شده است.
ملکی تصریح کرد: در خصوص ناجیان غریق، اگرچه تعداد آنان نسبت به سال گذشته افزایش نیافته، اما رایزنی با دستگاههای اجرایی مرتبط برای افزایش نیروهای نجات غریق همچنان ادامه دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میاندرود اظهار کرد: بررسی امکانات رفاهی سواحل نشان میدهد در حال حاضر دو کانکس بهعنوان سرویس بهداشتی و رختکن در ایستگاه تفریحات دریایی مستقر است که پاسخگوی نیاز گردشگران نیست. بر همین اساس، مقرر شده مدیران ایستگاههای دارای مجوز نسبت به ایجاد سرویسهای بهداشتی، رختکن و نمازخانه اقدام کنند.
او با اشاره به این مطلب که در بخش خدمات گردشگری نیز یک پایگاه اطلاعرسانی در کنار پلیسراه میاندورود برای راهنمایی مسافران و معرفی مراکز اقامتی فعال است و یک سالن ورزشی نیز برای استفاده گردشگران در ایام تابستان پیشبینی شده است، گفت: وضعیت اسکان شهرستان شامل ۸ واحد خانهمسافر دارای مجوز، یک اقامتگاه بومگردی، یک هتل، یک پارک جنگلی و حدود ۶۰ واحد خانهمسافر غیرمجاز است که تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز مسافران خواهد بود. همچنین با بهرهبرداری از هتل جدید روستای لالیم، ظرفیت اقامتی شهرستان افزایش یافته و بخشی از کمبودها برطرف خواهد شد.
ملکی افزود: در زمینه نظارت بر قیمتها، نرخ واحدهای اقامتی و پذیرایی پس از ثبت در سامانه «جانا» و تصویب در کمیسیون گردشگری استان ابلاغ میشود. همچنین بازدیدهای مشترک با همکاری اداره صمت، اماکن، جهاد کشاورزی، فرمانداری و تعزیرات بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت مشاهده گرانفروشی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی میاندرود با بیان اینکه برای معرفی جاذبههای گردشگری نیز بروشورها و لوحهای فشرده معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و معنوی شهرستان با همکاری ادارهکل تهیه و در اختیار مدیران تأسیسات گردشگری قرار میگیرد، بیان کرد: بخش خصوصی نیز ظرفیتهای گردشگری مناطق تحت پوشش خود را به مسافران معرفی میکند.
او به اقامتگاه بومگردی اسرم و پارک جنگلی ماهان در روستای لالیم بهعنوان مهمترین ظرفیتهای جدید گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: با هماهنگی فرمانداری، نیروی انتظامی و اداره اماکن عمومی، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت و حفظ نظم در ایستگاههای تفریحات دریایی و سایر مناطق پرتردد شهرستان پیشبینی شده است.
ملکی از گردشگران خواست در سفرهای تابستانی، مقاصدی را انتخاب کنند که علاوه بر برخورداری از سواحل، دارای جاذبههای طبیعی، کوهستانی، جنگلی و امکانات تفریحی و ورزشی باشند و با رعایت نکات ایمنی، سفری ایمن و خاطرهانگیز را تجربه کنند.
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