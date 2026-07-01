به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه اهمیت توسعه بازارهای فروش محصولات صنایع دستی و حمایت از هنرمندان بومی، طرح ویژه واگذاری غرفه‌های نمایشگاهی و فروش در مجتمع گردشگری قصر برلیان شهرستان مهدی‌شهر اجرا می‌شود.



رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهدی شهر با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل عرضه محصولات هنرمندان و ارتقای سطح گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان انجام می‌شود، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی، تعدادی از واحدهای تجاری در مجتمع گردشگری قصر برلیان به مدت یک سال به‌صورت رایگان در اختیار هنرمندان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.



او با تشریح جزئیات این طرح افزود: مدت قرارداد این واگذاری یک سال تعیین شده و در صورت رضایت طرفین، امکان تمدید آن نیز وجود دارد.



شجاعی با تأکید بر محدود بودن ظرفیت این طرح گفت: از تمامی هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع دستی دعوت می‌شود تا برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، در اسرع وقت با مدیریت مجتمع برلیان هماهنگ کنند یا با شماره ۰۲۳۳۳۶۲۹۸۵۰ در ساعات اداری تماس بگیرند.

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