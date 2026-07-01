آغاز عملیات مرمت و ساماندهی بنای تاریخی چاپارخانه دهملا در شهرستان شاهرود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات مرمت و ساماندهی بنای تاریخی چاپارخانه دهملا شهرستان شاهرود با هدف صیانت از میراث فرهنگی و بازگرداندن شکوه معماری اصیل این بنای واجد ارزش در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان شاهرود با تشریح جزئیات فنی عملیات جاری افزود: در این مرحله از پروژه مرمت، تمرکز بر عملیات آواربرداری، اجرای پی‌بندی و استحکام‌بخشی به بخش‌های آسیب‌دیده بنا است و بازسازی و مرمت نماهای داخلی و خارجی و اجرای اندود سنتی کاه‌گل، همگی با رعایت دقیق اصول حفاظتی و مطابق با استانداردهای مرمت آثار تاریخی انجام می شود.

او تصریح کرد: این اداره ضمن نظارت مستمر بر پیشرفت عملیات، تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از متخصصان و رعایت اصول علمی مرمت، بالاترین سطح از کیفیت را در بازسازی این بنا تاریخی به ارمغان آورد.

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