به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به جایگاه راهبردی استان سمنان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاهراه‌های مواصلاتی کشور و پیش‌بینی حجم بالای تردد عزاداران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نخستین مرحله بازدید میدانی و نظارتی از مجتمع‌های خدماتی، رفاهی، رستوران‌ها و سرویس‌های بهداشتی محور سمنان- دامغان انجام شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان سمنان افزود: این عملیات نظارتی در قالب یک هیئت مشترک و متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار استانداری سمنان، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ستاد اقامه نماز و معاونت گردشگری اداره‌کل انجام شده است تا اطمینان حاصل شود تمامی ابعاد خدماتی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

او با تشریح جزئیات عملیات نظارتی تصریح کرد: در این بازدید، وضعیت بهداشتی اماکن عمومی، کیفیت و نرخ خدمات واحدهای اقامتی و رستورانی، آمادگی جایگاه‌های سوخت‌رسانی و همچنین نظافت و بهداشت نمازخانه‌ها به‌صورت کارشناسی و دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

طاهریان اظهار کرد: اعضای هیئت بازرسی ضمن ابلاغ تذکرات لازم به واحدهای متخلف و تعیین مهلت کوتاه برای رفع نواقص، بر ضرورت پایبندی دقیق به نرخ نامه‌های مصوب، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ شئونات اخلاقی در تمامی مراکز خدماتی بین‌راهی تأکید کردند.

معاون گردشگری اداره ‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این روند نظارتی و بازرسی‌های میدانی تا پایان مراسم تشییع و بازگشت کامل زائران از مسیرهای مواصلاتی استان با دقت و حساسیت بالا تداوم خواهد داشت تا از میزبانی شایسته استان سمنان از عزاداران اطمینان حاصل شود.

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