به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به قرارگیری این شهرستان در مسیر استراتژیک و پرتردد تهران مشهد و هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر فرزانه انقلاب، تدابیر ویژه‌ای برای میزبانی از زائران و عزاداران‌اندیشیده شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه با اشاره به حجم بالای تردد در این محور مواصلاتی افزود: در همین راستا، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و راهنمای مسافران با هدف هدایت زائران، ارائه اطلاعات گردشگری و پاسخگویی به نیازهای اسکان موقت عزاداران در سطح شهرستان سرخه راه‌اندازی شده است.

او در ادامه با بیان اینکه این خدمات با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و با هدف تکریم و تسهیل تردد زائران صورت گرفته است، تصریح کرد: علاوه بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، مواکب پذیرایی نیز در ضلع شمالی و جنوبی پلیس‌راه سرخه مستقر شده‌اند تا در این ایام حزن و اندوه، خدمات رفاهی و پذیرایی شایسته‌ای به کاروان‌های عزادار که از اقصی‌نقاط کشور برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت راهی شهرهای مقصد هستند، ارائه شود.

عربی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های گردشگری و زیرساختی شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است و نیروهای امدادی، خدماتی و راهنمایان این اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی در این پایگاه‌ها هستند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در پایان تأکید کرد:‌امیدواریم با اقدامات انجام شده، ضمن تسهیل در رفت‌وآمد و تأمین رفاه زائران، خاطره‌ای نیک از میزبانی مردم استان سمنان در یاد مسافران و سوگواران این واقعه تاریخی باقی بماند.

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