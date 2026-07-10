به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز جمعه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: استان سمنان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تردد زائران از پایتخت به سمت مشهد مقدس، در ایام برگزاری مراسم تشییع، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، خدمات گسترده‌ای را در حوزه گردشگری و رفاهی به زائران ارائه کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در این مدت، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و راهنمای مسافران در مبادی ورودی شهرستان‌های استان فعال بودند و مواکب پذیرایی نیز با هدف ارائه خدمات رفاهی به زائران در مسیرهای پرتردد مستقر شدند.

او با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر تأسیسات گردشگری اظهار کرد: تیم‌های مشترک بازرسی این اداره‌کل با همکاری دستگاه‌های نظارتی، به‌صورت مستمر از هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز پذیرایی، رستوران‌ها و مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی در استان بازدید کردند تا ضمن نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی و نرخ‌نامه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تاجیک بیان کرد: همچنین بازدیدهای می‌دانی از روند خدمت‌رسانی در موکب‌ها، مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی مسیر تردد زائران با حضور معاون گردشگری اداره‌کل و رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌های تابعه انجام شد و بر تکریم شایسته زائران و ارائه خدمات مطلوب تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی هم‌زمان با این ایام گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی استان با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و هویت بومی سمنان برای زائران برپا شد و شهرستان آرادان نیز با برگزاری آیین سنتی دمام‌زنی در موکب زائرسرای این شهرستان، ارادت مردم استان به رهبر شهید ایران را به نمایش گذاشت.

او در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان و فعالان حوزه گردشگری استان اظهار کرد: نیروهای عملیاتی و نظارتی اداره‌کل تا پایان بازگشت زائران به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی و نظارت بر واحدهای خدماتی و اقامتی هستند تا بازگشت مسافران نیز با آرامش، ایمنی و کیفیت مناسب انجام شود.

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