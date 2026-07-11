حمام تاریخی نخست سمنان به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی روز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: حمام تاریخی نخست سمنان با هدف فراهمسازی امکان استفاده مناسب از بنا، اجرای عملیات مرمت و احیا، توسعه گردشگری و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای تاریخی این اثر ارزشمند، پس از طی روند قانونی از طریق مزایده در سامانه ستاد، به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: بر اساس این واگذاری، پروژه مرمت، احیا، تجهیز، نگهداری و حق بهرهبرداری از حمام تاریخی نخست سمنان با کاربری سفرهخانه سنتی، به مدت ۴۰ سال در اختیار سرمایهگذار بخش خصوصی قرار میگیرد.
او تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بخش غیردولتی و همچنین مصوبه کارگروه واگذاری استان انجام شده است.
همتی خاطرنشان کرد: واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، میتواند زمینهساز صیانت از میراث ارزشمند استان، احیای بناهای تاریخی و ایجاد فرصتهای جدید در حوزه گردشگری و اشتغال باشد.
او تشریح کرد: حمام تاریخی نخست واقع در سمنان، چهارراه شهربانی، خیابان شهدا، ابتدای بازار بالا، محله ناسار به شماره ۶۵۹۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
همتی افزود: در کتیبه کاشیکاری هفترنگ که در سردر حمام قرارگرفته تاریخ ۱۳۴۹ هجری قمری ذکر شده است، اما بر اساس اسناد موجود از پرونده ثبتی بنا و همچنین پلان معماری و شواهد موجود، دوره ساخت حمام به اواخر دوره قاجار بازمیگردد.
انتهای پیام/
نظر شما