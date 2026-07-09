سیستان و بلوچستان روایت زنده میراث وحدت رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور بیجار شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیرماه در همایش «داغدار امام، خونخواه، قیام» که با حضور هزاران نفر از مردم سیستان و بلوچستان در مشهد برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید ایران، اظهار کرد: مردم سیستان و بلوچستان از نخستین لحظات این حادثه، با بصیرت، همدلی و حضور آگاهانه در صحنه، از میراث رهبر شهید پاسداری کردند و با حمایت از نظام، نیروهای مسلح و حفظ وحدت ملی، همه توطئههای دشمنان را ناکام گذاشتند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حضور گسترده مردم استان در مشهد، جلوهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با راه شهدا و رهبر شهید است، افزود: مردم سیستان و بلوچستان در سختترین شرایط نیز نشان دادهاند که وحدت، همدلی و انسجام را مهمترین پشتوانه امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور میدانند.
او با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به این استان گفت: ایشان از سالهای پیش از انقلاب با مردم و ظرفیتهای سیستان و بلوچستان آشنا بودند و پس از پیروزی انقلاب نیز با سفرهای متعدد، بهویژه طولانیترین سفر استانی خود، توجهی ویژه به توسعه، امنیت و تقویت وحدت در این خطه داشتند.
بیجار ادامه داد: رهبر شهید همواره روند اجرای طرحها و پروژههای استان را با دقت دنبال میکردند و بارها جویای احوال مردم سیستان و بلوچستان بودند؛ اهتمامی که نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در نگاه ایشان و مسئولیت سنگین خدمتگزاران برای ادامه مسیر توسعه است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت پایدار، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم با حفظ انسجام، از میراث رهبر شهید صیانت کنیم و مسیر خدمت، توسعه و پیشرفت را با همدلی ادامه دهیم.
او در پایان تأکید کرد: سیستان و بلوچستان همچنان پرچمدار وحدت، همزیستی اقوام و مذاهب و سرمایه اجتماعی ایران اسلامی خواهد ماند و مردم این استان با همان روحیه همدلی و وفاداری، راه عزت و اقتدار کشور را ادامه خواهند داد.
همایش «داغدار امام، خونخواه، قیام» شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور هزاران نفر از مردم سیستان و بلوچستان که در قالب کاروان وحدت برای شرکت در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید ایران به مشهد مقدس سفر کرده بودند، برگزار شد.
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