توجه بیشتری به توسعه روستاهای هدف گردشگری کنارک شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد یونس حقانی روز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت اسلامی و شهدای والامقام ایران اسلامی و تسلیت ایام، اظهار کرد: با حمایتهای همهجانبه دولت و نگاه ویژه استاندار سیستان و بلوچستان، همچنین تخصیص بیشترین اعتبارات طی دو سال اخیر به شهرداریها و دهیاریها، فرصت ارزشمندی برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی، توسعه خدمات عمومی و ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی فراهم شده است.
فرماندار کنارک بیان کرد: انتظار میرود با بهرهگیری از این ظرفیت، توجه بیشتری به توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، بهویژه در روستاهای هدف گردشگری، روستاهای در حال توسعه همجوار شهر کنارک و بخش کهیر، معطوف شود تا ضمن افزایش رفاه و رضایتمندی مردم، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و شکوفایی هرچه بیشتر این مناطق فراهم شود.
او با تأکید بر اهمیت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها، خاطرنشان کرد: خدمترسانی مطلوب به مردم نیازمند برنامهریزی، همکاری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است و مدیریت شهری و روستایی در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارد.
حقانی ضمن قدردانی از تلاشهای شهردار، دهیاران و مجموعه مدیریت شهری و روستایی شهرستان کنارک، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این خدمات و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روند توسعه و آبادانی شهرستان با شتاب بیشتری ادامه یابد و خدماتی در شأن مردم این منطقه ارائه شود.
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