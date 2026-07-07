به گزارش خبرنگار میراث آریا، مولوی عبدالرحمن عارفی روز سه شنبه ۱۶ تیرماه با اشاره به حضور گسترده مردم از سراسر کشور در آیین وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: نظام اسلامی از بزرگترین نعمتهایی است که خداوند به ملت ایران عطا کرده و همه اقشار جامعه بهویژه علما وظیفه دارند برای حفظ و تقویت این نعمت ارزشمند، مجاهدانه تلاش کنند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مسئولان باید سیره «رهبر شهید» را الگوی عملی خود قرار دهند، گفت: افزایش کارآمدی، تلاش مستمر برای توسعه کشور و گرهگشایی از مشکلات مردم، بهترین راه برای تحقق آرمانهای شهدای انقلاب است.
او افزود: علما و نخبگان دینی مسئولیت سنگینی در تبیین آموزههای اسلامی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و هدایت نسل جوان بر عهده دارند و باید با بهرهگیری از شیوههای نوین ارتباطی، پیام دین و ارزشهای والای اسلامی را بهدرستی منتقل کنند.
او اتحاد و همدلی را رمز موفقیت ملت ایران دانست و تصریح کرد: اشتراکات فراوان میان مسلمانان، زمینهای ارزشمند برای تحکیم وحدت و مقابله با توطئههای دشمنان فراهم کرده و بیتردید، هرگونه اختلاف و تفرقه تنها به سود بدخواهان کشور خواهد بود.
مولوی عارفی ادامه داد: امنیت پایدار، پیشرفت علمی، توسعه اقتصادی و افزایش اقتدار ملی در سایه وحدت، همدلی و مشارکت حداکثری مردم در عرصههای مختلف محقق میشود و ضرورت دارد همه آحاد جامعه برای حفظ این سرمایه ارزشمند اهتمام ورزند.
او با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح معارف اسلامی برای نسل جوان افزود: دشمنان همواره تلاش میکنند تصویری نادرست از اسلام و ارزشهای دینی ارائه دهند؛ از این رو علما، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی باید با زبان روز و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، واقعیتهای دین مبین اسلام را برای نسل جدید تشریح کنند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: فرهنگ ایثار و شهادت همواره عامل پویایی جامعه اسلامی بوده و خون شهیدان مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملتها را روشن نگه داشته است.
او تأکید کرد: مسئولان و نخبگان باید با افزایش کارآمدی، گرهگشایی از مشکلات مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و تلاش مستمر برای توسعه کشور، آرمانهای رهبر شهید را در عمل محقق کرده و زمینه رشد و پیشرفت هرچه بیشتر ایران اسلامی را فراهم آورند.
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